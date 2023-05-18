Известный художник из Бурятии выиграл в международном конкурсе

В Москве прошла 34-я Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя Искусств ", на которой было представлено широкое многообразие современного и традиционного искусства России и более 10-ти стран мира.Наш земляк Саян Танганов занял первое место в конкурсе графики. Бурятский художник-дархан Саян Андреевич Танганов живет и работает в тункинском Аршане Картина из серии "Мунхэ Хухэ Тэнгэри", называется "Шаманский Дух-Божество Баян Хангай Нойон". Автор картины отмечает, что написал эту картину в честь 100-летия Бурятии.- Хотелось внести свой маленький вклад для современников. Все чем жили наши предки, что ценили, как берегли, как молились, мы не должны это забыть! Народ силен памятью о прошлом, - говорит победитель конкурса.Хозяин тайги и лесов Баян Хангай Нойон или в простонародье Хангай - глубоко почитается всем монгольским миром. Культ Хангай восходит к древнему народу Хунну, от которого берет начало буряд-монгольский народ.- Имя Хангая дошло до нас сквозь столетия и хранилось в шаманской мифологии, улигерах, сказках, эпосах. Никто не знает, какого возраста великий памятник литературы народный эпос "Абай Гэсэр" и в нем так же упоминается Хангай Нойон, который устроил тайлаган и там присутствуют Эсэгэ Малан Тэнгэри и Хан Хурмаста - верховные божества. С древних времен охотники и люди, берущие дары леса, восхваляли, делали подношения, жертвоприношения, задабривали Хозяина леса. Чтобы удачной была охота или сборы дикоросов. По поверью Хангай может и наказать жадных людей, запутать заплутать их в тайге, обмануть и погубить за жестокость, излишество и хамство. Поэтому опытные люди, охотники, которые придерживаются заветам предков, берут в лесу только столько добычи сколько им необходимо для жизни, не больше, громко в лесу не смеются не кричат. Хангай любит тишину. Хозяин леса почитаем у всех народов, только имя его у всех разное, - рассказывает историю создания своей картины художник.Напомним, «Номер один» уже писал о талантливом художнике. Так, в 2021 году Саян Танганов также занял первое место на международной выставке «Дзен Арт-фестиваль», которая проходила в Санкт-Петербурге. Тогда первое место взяла его картина «Сказание о принцессе Алан Гоа Хатан".