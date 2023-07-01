Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ с 2 по 4 сентября пройдут «Большие гастроли» первого в мире музыкального театра оперы и балета для детей. Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац покажет свои спектакли на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ.Известный коллектив привезет балетные постановки для детей и взрослых: «Жизель», шедевры балетмейстера Михаила Фокина в знаменитой программе «Русские сезоны», детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик».Спектакли будут показаны в рамках программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации, призванного воссоздать единую гастрольную систему страны.«В сентябре жителей и гостей Бурятии ожидает настоящий праздник. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» мы сможем увидеть выступления Московского детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Это уникальная возможность насладиться шедеврами балетного искусства, не выезжая в Москву. Приглашаю всех обязательно посетить все постановки!» - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Художественным руководителем и директором театра с 2010 года является заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственных премий РФ, режиссер Георгий Исаакян. Как сообщается на сайте театра, сегодня в афише – более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов. Спектакли для малышей и подростков, классические балеты, раритетные оперы эпохи Ренессанса и Барокко, восстановленные совместно с фондом «Русские сезоны ХХI века» легендарные постановки дягилевских «Русских сезонов», шедевры мировой оперы на Большой сцене и инструментальные вечера на Малой…«Мы очень рады, что наши большие друзья и коллеги во главе с Георгием Георгиевичем Исаакяном едут к нам в гости. Это огромная честь и ответственность принимать такой прославленный коллектив. Мы уже запустили продажу на спектакли Московского детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Благодарим программу «Большие гастроли», Министерство культуры России и Министерство культуры Бурятии за такую прекрасную возможность. Ждем с нетерпением наших гостей и дорогих зрителей!»,- подчеркнул директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.Билеты на «Большие гастроли» спектакли Московского детского музыкального театра имени Н.И. Сац можно купить на сайте uuopera.ru, в том числе и по «Пушкинской карте». Стоимость билетов: от 500 до 2000 рублей.2 сентября, 19:00 – балет «Жизель», 12+Фантастический балет на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне.«Жизель» станет подарком не только для юных зрителей, еще лишь входящих в мир большого балета, но и для искушенных знатоков, способных оценить чистоту и виртуозность исполнения этого сложнейшего классического хореографического текста, который в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац будет представлен в редакции Кирилла Симонова.3 сентября, 19:00 - Одноактные балеты «Русских сезонов»: «Шахерезада», «Шопениана», «Половецкие пляски», 6+Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет шедевры всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина: балеты «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски», впервые показанные миру сто лет назад на «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже, а в 21 веке восстановленные хореографом Андрисом Лиепой.4 сентября, 12:00 и 15:00 - Балет «Стойкий оловянный солдатик», 6+Хореограф-постановщик – заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун, художник-постановщик – народный художник России Вячеслав Окунев.«Дети любят трюки, – говорит знаменитый хореограф. – Им нравится, когда клоун в цирке падает, ударяется – они соотносят его падения со своей жизнью. Поэтому у нас будет много трюков, чтобы дети их ждали, а не зевали на скучном балете и не ели конфеты. Но в ожидании трюка они постепенно втягиваются в классический танец. Еще я точно знаю, что в детском балете обязательно должна быть любовь. Любовь, добро и зло должны быть очень внятными и четкими (чеховские полутона и достоевский надрыв ребенок вряд ли поймет). Но, разумеется, с учетом сегодняшней стремительной эстетики, со скоростью «Тома и Джерри». И все-таки впрямую идти на поводу у компьютерных игр и мультиков я бы не стал, ведь у балета совсем другая стилистика. Неплохо все-таки вернуть детей немножко назад, в красивую сказку, что мы и постарались сделать».Фото: teatr-sats.ru