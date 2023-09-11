Культура 11.09.2023 в 16:51

В Улан-Удэ покажут тувинский кукольный спектакль про Великую Отечественную войну

Этот спектакль является самым титулованным среди всех работ театра из Тывы
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ покажут тувинский кукольный спектакль про Великую Отечественную войну
В Бурятию приедет редкий гость – Тувинский государственный театр кукол. Он привезет свои лучшие постановки.

Одним из привезенных спектаклей будет патриотический спектакль «Белек». Хотя возрастного ограничения у спектакля нет, организаторы гастролей рекомендуют приводить на него детей, начиная с годичного возраста.

Этот цветной теневой спектакль является самым титулованным среди всех работ театра из Тывы. Техника представления напоминает анимационный фильм. «Белек» рассказывает о вкладе тувинского народа в победу Красной армии над нацистской Германией. Как известно, Тыва вошла в состав СССР в 1944 году, незадолго до Победы.

В центре сюжета мальчик Адыгжы, сын оленеводов. Отец ушел добровольцем на войну, а мать трудится, добывая пушнину. Получив от отца письмо с фронта, мальчик увидел сон, как со своими друзьями-оленями воюет против фашистов. Проснувшись, Адыгжы понимает, как он может помочь красноармейцам. Детей и их родителей приглашают посмотреть, чем мальчик помог армии.

Спектакль небольшой – 25 минут и идет на тувинском языке. «Но, в основном, он музыкальный», - поясняют организаторы.

Также тувинские кукольники покажут спектакли на русском языке «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам произведения Киплинга и «Вечноживущая» о жизни и творчестве Нади Рушевой (оба 6+).

Отметим, для тувинского театра это ответный визит. Ранее бурятский театр кукол «Ульгэр» ездил на гастроли в Кызыл. Два театра довольно тесно сотрудничают. Худрук «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов ставил в Кызыле спектакль. Также над спектаклем в Тыве работала художник из бурятского театра. Сейчас Жалцанову предложили из Тывы поставить еще один кукольный спектакль по легендам тувинцев.

Фото: «Номер один»
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