В Улан-Удэ покажут тувинский кукольный спектакль про Великую Отечественную войну

Также тувинские кукольники покажут спектакли на русском языке «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам произведения Киплинга и «Вечноживущая» о жизни и творчестве Нади Рушевой (оба 6+).





Отметим, для тувинского театра это ответный визит. Ранее бурятский театр кукол «Ульгэр» ездил на гастроли в Кызыл. Два театра довольно тесно сотрудничают. Худрук «Ульгэра» Эрдэни Жалцанов ставил в Кызыле спектакль. Также над спектаклем в Тыве работала художник из бурятского театра. Сейчас Жалцанову предложили из Тывы поставить еще один кукольный спектакль по легендам тувинцев.





В Бурятию приедет редкий гость – Тувинский государственный театр кукол. Он привезет свои лучшие постановки.Одним из привезенных спектаклей будет патриотический спектакль «Белек». Хотя возрастного ограничения у спектакля нет, организаторы гастролей рекомендуют приводить на него детей, начиная с годичного возраста.Этот цветной теневой спектакль является самым титулованным среди всех работ театра из Тывы. Техника представления напоминает анимационный фильм. «Белек» рассказывает о вкладе тувинского народа в победу Красной армии над нацистской Германией. Как известно, Тыва вошла в состав СССР в 1944 году, незадолго до Победы.В центре сюжета мальчик Адыгжы, сын оленеводов. Отец ушел добровольцем на войну, а мать трудится, добывая пушнину. Получив от отца письмо с фронта, мальчик увидел сон, как со своими друзьями-оленями воюет против фашистов. Проснувшись, Адыгжы понимает, как он может помочь красноармейцам. Детей и их родителей приглашают посмотреть, чем мальчик помог армии.Спектакль небольшой – 25 минут и идет на тувинском языке. «Но, в основном, он музыкальный», - поясняют организаторы.Фото: «Номер один»