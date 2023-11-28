В Улан-Удэ расскажут о влиянии буддийского искусства Тибета и Монголии на бурятские традиции

В столице Бурятии пройдет открытая лекция о том, как буддийское искусство Тибета и Монголии повлияло на формирование этнических традиций визуального искусства бурят-монголов. Обо всех тонкостях расскажет мастер живописи Буддийской традиционной Сангхи России, заслуженный деятель искусств Бурятии, профессор Центрального университета тибетологических исследований (Сарнатх, Индия) Александр Кочаров.

«Личный опыт и сравнительный анализ различных систем современного буддийского образования Индии, Монголии и России позволят аудитории получить ответы на имеющиеся вопросы»,

- отметил Александр Кочаров.



Лекция пройдет в открытом формате, продлится академический час. После нее все желающие смогут задать вопросы в рамках «открытого микрофона». Слушателей ждут 2 декабря, в 15:00 в Центре креативных индустрий «Хэб Хаб» по улице Борсоева13/2.

Как отмечают организаторы, лекторий «САЙНУУ! ЭРДЭМ» (бур. «Здравствуй, знание!») стартовал недавно, занятия ориентированы на широкий круг слушателей.

«Цель - знакомство улан-удэнцев и гостей города с локальными культурой и искусством с разных сторон»,

- сообщили организаторы.



Ранее первую лекцию провел известный историк Николай Цыремпилов, она была посвящена теме письменности и культурной идентичности.



Возрастное ограничение 12+





Фото: Номер один