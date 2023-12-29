В Бурятии на День всех влюбленных анонсировали оперу «Риголетто»

На носу - Новый год, но в Бурятском театре оперы и балета уже анонсировали мероприятия на следующий праздник. Так, в День всех влюбленных жителей ожидает знаменитая опера «Риголетто».

«Опера Джузеппе Верди по праву занимает достойное место в списке десяти самых лучших мировых оперных спектаклей. Увидеть «Риголетто» можно14 февраля. История придворного шута Риголетто, поплатившегося за свой острый язык, полна неожиданных поворотов и событий»,

– отметили в театре.



Как добавили в сообщении, опера также показывает истинную и чистую любовь, которая вынуждает молодую девушку Джильду пожертвовать собой ради любимого Герцога. Кроме того, в ней есть измены, предательство, наемный убийца, мистика и глубокая боль отца, потерявшего свою единственную дочь, но вынужденного оставаться в своей маске шута.

Впервые опера «Риголетто» была поставлена к 10-летнему юбилею Бурят-Монгольского театра оперы и балета, отметили в министерстве культуры Бурятии. Начиная с 1949 года, она постоянно присутствовала в текущем репертуаре. Премьера современной версии состоялась 11 мая 2019 года. Постановку на бурятской сцене осуществил народный артист России, лауреат государственной премии Республики Бурятия Юрий Лаптев, режиссер- постановщик самых ярких и запоминающихся спектаклей. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, «Риголетто» станет подарком для всех ценителей оперного искусства.

Билеты также можно приобрести по «Пушкинской карте», на сайте и в кассе театра.

Возрастное ограничение 16+





Фото: Егор Бельских