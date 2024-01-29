В Бурятии вновь пройдет фестиваль «Голос кочевников»

В республике вновь пройдет знаменитый на всю Россию музыкальный фестиваль «Голос кочевников». В Бурятской государственной филармонии сообщают, что в этом году он состоится 12-13 июля.

Как отметили организаторы, совсем скоро стартует продажа первых билетов. Как сообщал «Номер один», фестиваль традиционно проходит в Ацагатской долине. В 2023 году мероприятия собрало рекордное количество посетителей – 25 тысяч человек. Впервые в Улан-Удэ выступили группы The Hatters и «Моя Мишель». В лайнапе также спели группы «Диктофон», «Маша и медведи» и др.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один