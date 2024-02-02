В Этнографическом музее Улан-Удэ обновили экспозицию дугана «Деважин»

Министерство культуры приглашаем жителей и гостей столицы Бурятии посетить Этнографический музей и познакомиться с обновленной экспозицией дугана.









В преддверии Сагаалгана в Этнографическом музее Улан-Удэ прошло открытие реэкспозиции дугана «Деважин».Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, внутри дугана размещены макет монастырского комплекса Тамчинского дацана, который выполнен Центром создания креативных прототипов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Также в дугане можно увидеть фото скульптурной композиции «Деважин», стендовую выставку по истории архитектуры дацанов Бурятии и выставку деревянных резных деталей Янгажинского дацана.Особый интерес представляет панно «Тунши», выполненное в технике плоскорельефной резьбы, иллюстрирующее индийскую сказку о четырех животных, разумно решивших спор о том, как достать плоды с высокого дерева.Фото и видео: Минкульт Бурятии