«Они существуют»

Таков сюжет одной из картин улан-удэнского художника Сергея Арефьева. Думаем, он является единственным художником в Бурятии, который вот уже много лет создает картины об инопланетных пришельцах, прибывших на планету Земля. Некоторые из них можно увидеть в его мастерской.





Увиденное поразило художника, несколько дней он находился под впечатлением от случившегося. Тогда же - так повернулась судьба - он вдруг увидел лежащую на земле растрепанную книгу. Подобрал. То была книга-справочник «Инопланетные пришельцы». Кроме рассказов о пришельцах, информации, где они проявляются, там были иллюстрации - рисунки голов, лиц (или морд?) различных типов пришельцев.





- Однажды пошел на ночную рыбалку. Уже под утро увидел в небе объект. Большой, светящийся, он был довольно низко, летел не очень быстро. И вдруг появилось ощущение необычного панического страха. Внутреннего страха. Как будто воздействовала какая-то энергия. Это не был вертолет, самолет. И еще показалось, что вдалеке были какие-то существа, - рассказал художник про еще один случай.





- Великий человек, который повел за собой столько людей, вовлек. Сейчас работаю над картиной, где Чингисхан завершил объединение разрозненных племен, они сливаются в единую силу. Рисую Чингисхана уже как императора, с золотыми доспехами, - говорит Сергей Арефьев.





Сергея Арефьева можно назвать художником-фантастом. Нестандартный взгляд начал формироваться летом 1998 года, когда художник увидел в воздухе странный объект, напоминающий тарелку. Он стоял на остановке «БСМП» и ждал автобус. ОНО возникло внезапно и так же неожиданно исчезло. Исчезло из воздуха, но не из памяти Сергея Арефьева. Тогда он впервые задумался над тем, что существует «другой» мир. Своими работами мастер словно помогает людям подготовиться к встрече с незваными гостями.«Псевдоандроид парализующий» напал на человека на окраине небольшого села у ограды его дома. Была почти ночь, но окна домов еще светились. Правда никто из соседей не заметил происходящего, не вышел наружу, не поднял тревогу. Возможности убежать не было. Парализованный деревенский житель застыл, упав на одно колено и привалившись спиной к забору. Ветер шевелит зеленые листья на кустах. А эти двое молча смотрят друг на друга - человек и высокое инопланетное существо, голова которого чем-то походит на голову летучей мыши. Переливаясь серебристым, пришелец стоит в двух шагах от землянина, уверенно расставив свои крепкие ноги.На другой картине изображено, как девушку атакует хомокилер лютый бугроцефалоидный. Это массивная тварь, передвигающаяся, как насекомое, на множестве лап. Заползая в дом снаружи, монстр почти подпирает потолок своей уродливой головой. В раскрытой пасти видны ряды зубов. Девушка вскакивает, не зная, как спастись, а инопланетянин уже тянется к ней двумя передними лапами.Тема пришельцев - одна из главных в «арефьевском» творчестве (он создал десятки таких картин), хотя в молодости учился и получил специальность чеканщика, занимался тем, что изготавливал различные изделия, сувениры. Занимался лепкой. Имеет опыт в резьбе по дереву, которой увлекался. Но и живопись мастера тоже интересовала с молодых лет. В становлении как художника Сергею Арефьеву, кстати, помог брат, делившийся с ним секретами мастерства.Летом Сергей Арефьев стоял в Улан-Удэ на остановке «БСМП», как вдруг увидел, что на совершенно ясном небе, как из ниоткуда, появился объект, похожий на летающую тарелку - НЛО. Свидетелями этого стали еще несколько человек. Это было в 1998 году.С того времени художник стал снова и снова рисовать картины с инопланетянами. Все пошло как-то само собой. Художник рисовал эскизы, работал по ним.- Это меня очень увлекло. И в 2007 году я сделал выставку в Музее города Улан-Удэ на инопланетную тему. Людям было интересно. Думаю, все, что необычно и загадочно, всегда привлекает. Сегодня, в эпоху Интернета, человек получает много информации, он перегружен ею. Но интерес к инопланетному по-прежнему существует, - отметил «Номер один» Сергей Арефьев.К головам инопланетян, изображенным в том найденном справочнике, он добавляет остальные части тела. Рисует тела такими, какими он их представляет. Но почему у него рождались именно подобные представления о туловище конкретного типа инопланетных пришельцев, наш собеседник не знает. По его словам, нужная информация сама считывалась откуда-то.По вопросу существования инопланетян художник занимает однозначную позицию.- Инопланетяне существуют, - твердо говорит Сергей Арефьев.Массового вторжения инопланетян на нашу планету пока, очевидно, не происходит, считает он. Но то, что они бывают на Земле, в этом художник не сомневается ни секунды.На картинах, изображающих контакты между людьми и инопланетянами, последние в основном настроены недоброжелательно к человеку. Ряд картин снабжен объемной головой инопланетянина. Эти головы шокируют.Они слеплены и вмонтированы в полотно ниже нарисованного сюжета. Выступают далеко наружу из полотна, таращась на посетителя. Рассмотрев весь сюжет картины, можно посмотреть голову пришельца вблизи (не в нарисованном, а в скульптурном виде, со всеми зубами, глазами, бугристым черепом). Рядом с головой - небольшой текст с характеристикой монстра.Рыбачил он тогда на протоке близ Селенги в Улан-Удэ.Но есть у картин и нейтральные «инопланетные» сюжеты. Допустим, инопланетяне повязывают ленточки на дерево у мыса Бурхан. Художник использует в основном масляные краски.- Для меня в работе они лучшие, - говорит Сергей Арефьев.Разумеется, художник рисует не только инопланетян. Например, есть тема Чингисхана, монголов того времени.Кони на фоне природы, натюрморт, Байкал, религия - он отдает дань и этим, более распространенным среди художников темам. Мастерски рисует портреты людей. Работает художник также над плакатами. Как и картины, он их продает. Свои произведения выставляет на «Авито» для широкого круга потенциальных покупателей. Показывает работы на ютьюбе, в небольших роликах, снятых на мобильный телефон. Но именно загадочные монстры и пришельцы вызывают у многих зрителей картин Арефьева неподдельный интерес. Особенно нравится трогать за головы осязаемых невиданных чудищ подросткам и студентам. Ведь иногда художник проводит показ необычных картин прямо у себя дома.Фото: «Номер один»