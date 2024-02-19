Культура 19.02.2024 в 11:27

Елена Мохосова стала заслуженной артисткой Бурятии

Она служит в Бурятском театре оперы и балета с 2011 года
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Текст: Андрей Константинов
Елена Мохосова стала заслуженной артисткой Бурятии
Солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета Елена Мохосова удостоена почётного звания «Заслуженный артист Республики Бурятия». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Елена Мохосова родилась в селе Галбай Тункинского района. В 2000 году окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств (народно-художественная культура), в 2006 - Улан-Удэнский музыкальный колледж им П.И. Чайковского (вокальное искусство), в 2011 году - Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств (вокальное искусство). У певицы обширный опыт в педагогике. С 2000 года по настоящее время является преподавателем отделения сольного и хорового народного пения Колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Елена Мохосова служит в Бурятском театре оперы и балета с 2011 года.

«Хочу поблагодарить министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву, руководство нашего театра и Колледжа искусств. Я очень рада, что удостоена почётного звания, и теперь являюсь заслуженной артисткой Бурятии», - говорит Елена Мохосова.

В её творческом багаже более 30 партий мирового и отечественного репертуара, романсы, песни бурятских композиторов, отметили в министерстве культуры Бурятии. Елена Мохосова является постоянным участником концертов и гастролей театра в районах республики и в другие регионы.

Фото: пресс-служба Бурятского театра оперы и балета
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