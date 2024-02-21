Культура 21.02.2024 в 15:39
Театр «Байкал» приглашает улан-удэнцев на «Танцы и песни народов мира»
Концерты пройдут с 11 по 14 апреля в Русском драмтеатре
Текст: Ольга Лазарева
Артисты театра «Байкал» пронесут зрителей по уголкам необъятной земли и позволят прикоснуться к общемировому культурному наследию.
В концертной программе самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы, представляющие все богатство и роскошь национальных культур.
Как отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, театр «Байкал» умеет не только красиво и достоверно представить бурятскую культуру, но и продемонстрировать искусство разных народов.
Приобрести билеты на концерт можно онлайн или в кассе театра.
Действует программа «Пушкинская карта»
Возрастное ограничение 6+
Фото: театр "Байкал"
В концертной программе самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы, представляющие все богатство и роскошь национальных культур.
Как отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, театр «Байкал» умеет не только красиво и достоверно представить бурятскую культуру, но и продемонстрировать искусство разных народов.
Приобрести билеты на концерт можно онлайн или в кассе театра.
Действует программа «Пушкинская карта»
Возрастное ограничение 6+
Фото: театр "Байкал"
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