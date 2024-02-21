Культура 21.02.2024 в 15:39

Театр «Байкал» приглашает улан-удэнцев на «Танцы и песни народов мира»

Концерты пройдут с 11 по 14 апреля в Русском драмтеатре
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Текст: Ольга Лазарева
Театр «Байкал» приглашает улан-удэнцев на «Танцы и песни народов мира»
Артисты театра «Байкал» пронесут зрителей по уголкам необъятной земли и позволят прикоснуться к общемировому культурному наследию.

В концертной программе самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы, представляющие все богатство и роскошь национальных культур.

Как отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, театр «Байкал» умеет не только красиво и достоверно представить бурятскую культуру, но и продемонстрировать искусство разных народов.

Приобрести билеты на концерт можно онлайн или в кассе театра.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: театр "Байкал"
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

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