В Улан-Удэ театр не стал отменять представление из-за теракта

Руководство Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева приняло сегодня утром решение не отменять запланированный спектакль. Вечером на сцене будет показана «Очень простая история» (12+).

Это добрая, смешная и трогательная история режиссера Дмитрия Юмашева о двух неразрывно связанных мирах – людей и животных. Автор пьесы Мария Ладо мастерски показала мир людей со всеми его противоречиями, пороками, самопожертвованием, состраданием и верой, просто рассказав о мире животных. Люди часто не замечают своих братьев меньших, которые, порой, оказываются чище и добрее их самих. Это, действительно, очень простая история о сложностях жизни в сегодняшнем мире и умении оставаться Человеком.



«Выходя сегодня на сцену, мы не забываем о погибших, о тех, кого коснулась страшная трагедия. Мы не останавливаем свою работу, думая о живых, желая хоть чем-то помочь, кому сейчас очень больно и трудно. Спектакль поможет согреть светом любви, добра и милосердия и нашего зрителя»,

- объяснили решение в театре.

«Мы не могли остаться в стороне, когда у людей, наших соотечественников, такое страшное горе»,

- сказал Вячеслав Дьяченко.

Художественный руководитель Вячеслав Дьяченко также прокомментировал неоднозначное для 24 марта решение.Спектакль «Очень простая история» начнется сегодня на сцене Русского театра с минуты молчания. Все средства от показа направят в фонд помощи пострадавшим от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».Напомним, буквально вчера Mиниcтepcтвo кyльтypы Pecпyблики Бypятия выразило coбoлeзнования poдным и близким тex, ктo пoгиб вo вpeмя тepaктa в Mocквe. B cвязи c этими тpaгичecкими coбытиями перенесли целый ряд paзвлeкaтeльных мepoпpиятий 2З и 24 мapтa практически во всех гocyдapcтвeнныx yчpeждeнияx Бypятии.