Культура 29.03.2024 в 09:58

В Улан-Удэ Этномузей готовится освоить 40 гектаров территории

Директор музея просит жителей республики принять участие в важном опросе
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ Этномузей готовится освоить 40 гектаров территории
В данный момент по заказу Правительства Республики Бурятия разрабатывается мастер-план развития «Этнографического музея народов Забайкалья», включая неосвоенную территорию площадью 40 гектаров.
 
«Просим всех принять участие в опросе и помочь стать нам еще лучше!», - призывает Алексей Маладаев, директор Этномузея. 

Опрос анонимный, занимает немного времени, но очень важен для дальнейшего развития музея. 

- Вы видите, что с каждым годом мы стараемся реализовывать в музее различные идеи, для того чтобы ваше пребывание было более интересным, разнообразным и комфортным. Для того чтобы лучше понять, чего хотят наши гости, что необходимо именно Вам для комфортного посещения музея, администрация Этнографического музея совместно с проектировщиками из г. Москва и г. Иркутск подготовили опрос. Убедительно просим потратить несколько минут для того, чтобы мы смогли учесть мнение большинства наших гостей, - призывают в Этномузее.  

Пройти опрос. 



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