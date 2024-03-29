В Улан-Удэ Этномузей готовится освоить 40 гектаров территории

В данный момент по заказу Правительства Республики Бурятия разрабатывается мастер-план развития «Этнографического музея народов Забайкалья», включая неосвоенную территорию площадью 40 гектаров.«Просим всех принять участие в опросе и помочь стать нам еще лучше!», - призывает Алексей Маладаев, директор Этномузея.Опрос анонимный, занимает немного времени, но очень важен для дальнейшего развития музея.- Вы видите, что с каждым годом мы стараемся реализовывать в музее различные идеи, для того чтобы ваше пребывание было более интересным, разнообразным и комфортным. Для того чтобы лучше понять, чего хотят наши гости, что необходимо именно Вам для комфортного посещения музея, администрация Этнографического музея совместно с проектировщиками из г. Москва и г. Иркутск подготовили опрос. Убедительно просим потратить несколько минут для того, чтобы мы смогли учесть мнение большинства наших гостей, - призывают в Этномузее.