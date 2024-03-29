Культура 29.03.2024 в 17:49

Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»

Будет организована прямая трансляция в Вконтакте
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»

Для жителей Бурятии 05 апреля вновь покажут спектакль «Бальжан Хатан» (возрастное ограничение 6+). Посмотреть спектакль можно будет в официальной группе театра в Вконтакте 05 апреля в 19:00 по местному времени (Улан-Удэ), сообщили в пресс-службе театра.

Прямая трансляция рок-мюзикла организована в честь Всемирного дня театра.

Напомним, рок-мюзикл «Бальжан Хатан» Сарантуи Жалцановой-Дмитриевой - это трогательная история о бурятской княжне, рассказанная музыкальным языком.

Постановка режиссёра Олега Юмова не оставляет равнодушным никого и нравится всем зрителям без исключения. Музыкальным руководителем выступил маэстро Владимир Рылов.

Премьера состоялась в июне 2022 года при поддержке министерства культуры Бурятии.


Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

 

Все новости

В Бурятии бесследно исчез 68-летний мужчина
30.03.2024 в 11:16
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
30.03.2024 в 11:02
«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей
30.03.2024 в 10:10
У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии
30.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
30.03.2024 в 07:00
Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»
29.03.2024 в 17:49
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
29.03.2024 в 16:59
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку
29.03.2024 в 16:50
На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ
29.03.2024 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2024»
В этот раз она будет посвящена Году семьи
29.03.2024 в 15:32
В Бурятии адвоката лишили статуса из-за нарушения профессиональной этики

Женщина пыталась оспорить это решение, но не смогла

29.03.2024 в 15:01
В Улан-Удэ Этномузей готовится освоить 40 гектаров территории
Директор музея просит жителей республики принять участие в важном опросе
29.03.2024 в 09:58
В Бурятии проведут конкурс детского семейского фольклора «Корольки»
На конкурс принимаются видеоролики и фотографии с описанием танцев, песен, игры, традиционного быта, природы, детских праздников
28.03.2024 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru