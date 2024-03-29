Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»

Для жителей Бурятии 05 апреля вновь покажут спектакль «Бальжан Хатан» (возрастное ограничение 6+). Посмотреть спектакль можно будет в официальной группе театра в Вконтакте 05 апреля в 19:00 по местному времени (Улан-Удэ), сообщили в пресс-службе театра.

Прямая трансляция рок-мюзикла организована в честь Всемирного дня театра.

Напомним, рок-мюзикл «Бальжан Хатан» Сарантуи Жалцановой-Дмитриевой - это трогательная история о бурятской княжне, рассказанная музыкальным языком.

Постановка режиссёра Олега Юмова не оставляет равнодушным никого и нравится всем зрителям без исключения. Музыкальным руководителем выступил маэстро Владимир Рылов.

Премьера состоялась в июне 2022 года при поддержке министерства культуры Бурятии.





Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один