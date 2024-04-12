Жителей Бурятии приглашают на Пасхальный концерт

Бурятский оперный театр приглашает всех желающих на Пасхальный концерт 5 мая, в 17.00 (возрастное ограничение 6+).

В первом отделении прозвучат произведения С. В. Рахманинова — знаменитые кантата «Весна» и «Три русские песни», также зрители услышат «Три бурятские народные песни» молодого талантливого композитора Т. Андриевской.

Второе отделение будет насыщено величественной музыкой и станет своеобразным экскурсом в историю государственной власти России: прозвучит пролог и сцена коронации из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Завершит программу кантата «Москва» П. И. Чайковского. Это гениальное произведение было создано композитором для коронации Александра III и впервые исполнено 15 мая 1883 года в Грановитой палате Московского Кремля.

На сцену выйдут солисты оперной труппы, хор. Пасхальный концерт пройдёт при участии симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова.

- Ожидается очень теплый и душевный концерт, а зрители в первый день Пасхи попадут в атмосферу доброты и света, - сообщают организаторы концерта.

Действует «Пушкинская карта». Начало концерта в 17:00.

Возрастной ценз: 6+

Фото: Номер один