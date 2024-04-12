Культура 12.04.2024 в 12:52

Национальная библиотека получила в дар новые книги

Трехтомник «История Севастополя» уже доступен для всех читателей
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Текст: Макар Захаров
Национальная библиотека получила в дар новые книги

Сегодня в зале Национальной библиотеки состоялось важное для всего региона событие. Министерство культуры Республики Бурятия торжественно передало Национальной библиотеке трехтомник «История Севастополя», подаренный Алексею Цыденову губернатором Михаилом Развожаевым на ВДНХ в День воссоединения Крыма с Россией на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Мы принимаем в дар трехтомник об истории Севастополя. Эти три книги были подарены на ВДНХ нашему Главе Алексею Самбуевичу губернатором города Севастополя Михаилом Развозжаевым. Сегодня эти книги мы передаем Национальной библиотеке и теперь они будут доступны всем нашим читателям»,

- сказала первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.
Монография стала первым историческим исследованием временного промежутка от первого заселения крымской территории до воссоединения с Россией в 2014 году.

Первый том монографии посвящен древней и средневековой истории Юго-Западного Крыма с древнейших времен до падения османского владычества на полуострове, что предопределило присоединение Крыма к России и основание Севастополя.

Во втором томе монографии раскрыта история Севастополя со времени завершения русско-турецкой войны 1768-1774 гг., основания города в 1783 году и до революционных событий 1917 года. Особое внимание уделено истории основания и развития Севастополя в качестве военно-морской крепости и базы Черноморского флота, героической обороне города 1854-1855 гг. во время Крымской войны.


В третьем томе речь идет о наиболее сложном, насыщенном событиями новейшем периоде отечественной истории, в котором Севастополю суждено было сыграть важную роль, от революционных бурь 1917 г. И кровопролитных сражений за город в Великую Отечественную войну до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией весной 2014 года.

Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев в своем обращении к Главе Республики Бурятия отметил, что подарок обязательно будет иметь спрос: «Убежден, что трехтомник «История Севастополя» будет интересен самому широкому кругу читателей, всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о героическом прошлом города Севастополя - патриотической столицы России».

«Хочется выразить искренние слова благодарности. От имени Национальной библиотеки и от лица наших читателей мы говорим спасибо дарителям. Книги мы разместим в читальном зале библиотеки в отделе истории»,

- отмечает директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Аюна Дашанимаева.
Уникальные книги уже выставлены на полках Национальной библиотеки в Улан-Удэ. Теперь они доступны каждому жителю Бурятии. Кроме того, в фонд библиотеки вскоре поступит еще и фотоальбом «Волгоградская область», с которым также можно будет ознакомиться в одном из читальных залов.

Фото: Номер один



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