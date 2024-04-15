Культура 15.04.2024 в 16:57

В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен

Музей увековечил память своего выдающегося земляка
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен

В Кяхтинском краеведческом музее открыли бюст монгольского писателя, учёного, переводчика, профессора, первого академика Монголии, лауреата Государственной премии Монголии. Он – по происхождению бурят, уроженец с. Большой луг Кяхтинского района.

Бямбын Ринчен родился в окрестностях Кяхты, в Селенгинском аймаке, в местности Бул Сарай, в 1905 году и был старшим сыном Раднажаба Бимбаева, известного общественного деятеля, исследователя-монголоведа.

Из всех писателей-бурят зарубежных стран Бямбын Ринчен является самым известным писателем и крупным ученым.

В 1923–1924 годах Б. Ринчен учился в Улан-Удэ, в педагогическом техникуме. В 1924 году поехал в Ленинград для продолжения учебы, поступил в Институт восточных языков. В 1927 году Ринчен окончил институт, получил диплом исследователя-востоковеда. С 1927 года он работал в Улан-Баторе, занимаясь научной работой. В 1937 - 1942 гг. сидел в тюрьме по ложному обвинению в шпионаже для Японии.

С 1958 года и до конца своей жизни Бямбын Ринчен трудился в системе Академии наук МНР, в основном в Институте языка и литературы. 

На презентации выставки с приветственным словом выступил директор Кяхтинского краеведческого музея Баир Цыремпилов. Директор отметил, что с этого момента история о Бямбын Ринчен займет одно из главных мест и  будет в экскурсионной программе музея.

Создал бюст стал бурятский скульптор Анатолий Шоболов.

В сентябре 2025 года научная общественность России и Монголии будет отмечать 120-летие со дня рождения великого сына бурятского народа Бямбын Ринчена (Бимбаева Ринчин-Доржи Раднажаповича).

 

Фото: Кяхтинский краеведческий музей

Все новости

В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен
15.04.2024 в 16:57
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
15.04.2024 в 16:38
В Бурятии стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра»
15.04.2024 в 16:22
Мэр Улан-Удэ побывал в подтопленном СНТ
15.04.2024 в 16:21
Житель Бурятии отдал почку младшему брату
15.04.2024 в 15:46
Каждый четвертый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате
15.04.2024 в 15:44
В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения автобусов
15.04.2024 в 15:33
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку
15.04.2024 в 15:24
В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем
15.04.2024 в 15:22
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактическим мерам во время паводка
15.04.2024 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку
На выставке представлены картины и оружие
15.04.2024 в 15:24
Фестиваль PIZZICATO в Улан-Удэ завершился концертом пианиста Дмитрия Маслеева
На концерте прозвучали произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова
15.04.2024 в 13:48
В Улан-Удэ выступил хор им. Свешникова

Концерт состоялся 13 апреля

14.04.2024 в 10:12
В Улан-Удэ прошел межнациональный праздник «Навруз»
Он посвящен дню весеннего равноденствия и началу нового астрологического года
13.04.2024 в 16:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru