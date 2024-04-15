В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен

В Кяхтинском краеведческом музее открыли бюст монгольского писателя, учёного, переводчика, профессора, первого академика Монголии, лауреата Государственной премии Монголии. Он – по происхождению бурят, уроженец с. Большой луг Кяхтинского района.

Бямбын Ринчен родился в окрестностях Кяхты, в Селенгинском аймаке, в местности Бул Сарай, в 1905 году и был старшим сыном Раднажаба Бимбаева, известного общественного деятеля, исследователя-монголоведа.

Из всех писателей-бурят зарубежных стран Бямбын Ринчен является самым известным писателем и крупным ученым.

В 1923–1924 годах Б. Ринчен учился в Улан-Удэ, в педагогическом техникуме. В 1924 году поехал в Ленинград для продолжения учебы, поступил в Институт восточных языков. В 1927 году Ринчен окончил институт, получил диплом исследователя-востоковеда. С 1927 года он работал в Улан-Баторе, занимаясь научной работой. В 1937 - 1942 гг. сидел в тюрьме по ложному обвинению в шпионаже для Японии.

С 1958 года и до конца своей жизни Бямбын Ринчен трудился в системе Академии наук МНР, в основном в Институте языка и литературы.

На презентации выставки с приветственным словом выступил директор Кяхтинского краеведческого музея Баир Цыремпилов. Директор отметил, что с этого момента история о Бямбын Ринчен займет одно из главных мест и будет в экскурсионной программе музея.

Создал бюст стал бурятский скульптор Анатолий Шоболов.

В сентябре 2025 года научная общественность России и Монголии будет отмечать 120-летие со дня рождения великого сына бурятского народа Бямбын Ринчена (Бимбаева Ринчин-Доржи Раднажаповича).

Фото: Кяхтинский краеведческий музей