Культура 18.04.2024 в 17:58

Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»

Финал состоится в эту субботу в эфире телеканала «Россия-Культура»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»

Выпускник Бурятского хореографического колледжа Субедей Дангыт участвует в телешоу «Большой балет» (6+). Он выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой.

- Пара представляет МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт являются лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета и конкурса «Арабеск 2020». А Субедей Дангыт в 2022 году стал лауреатом XIV Московского Международного конкурса артистов балета, который проходил в Большом театре, - сообщили в колледже.

Субедей Дангыт родился 18 декабря 1997 года в Кызыле, столице республики Тыва. В 2016 году он окончил Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева, класс народного артиста России Юрия Муруева, отметили в министерстве культуры Бурятии.

По словам заместителя директора –художественного руководителя БРХК Баярмы Цыбиковой, у молодого и талантливого артиста складывается успешная творческая судьба. Он стажировался в Италии и работал на разных сценах страны. Сегодня является солистом МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко и заслуженным артистом Республики Тыва.

Проект «Большой балет» выходит на экраны в каждую субботу в 16:30 по московскому времени на телеканале «Россия Культура». 20 апреля состоится финал, будут объявлены победители.

Возрастное ограничение: 6+


Фото: БХРК

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