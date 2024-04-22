Бурятский оперный театр приглашает на майские спектакли

Бурятский театр оперы и балета приглашает начать длинные выходные с просмотра «Шопенианы»(12+) и «Кармины Бураны» (12+). А затем публика может услышать интересные концертные программы. Все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта».

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27 и 28 апреля в 17:00 – Вечер балета: «Шопениана» Ф. Шопена и «Кармина Бурана». К. Орфа, возрастное ограничение 12+

Зрителям будут представлены сразу два спектакля, которые знатоки искусства относят к величайшим шедеврам мировой классики, — нежный и романтичный балет на музыку Фредерика Шопена «Шопениана» и «Кармину Бурану» Карла Орфа — фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора БГАТОиБ, которое сам композитор представил публике как «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене».

Вечер балета посвящен заслуженному работнику культуры РФ, народной артистке Бурятской АССР Татьяне Муруевой и народному артисту РСФСР Юрию Муруеву.

1 мая в 17:00 - Концерт-сюрприз «Джаз и не только…», возрастное ограничение 6+

В великолепных интерьерах театра прозвучит всеми любимая музыка — хиты джаза в исполнении ведущих солистов — народных и заслуженных артистов, а также лауреатов международных конкурсов. Концерт будет проходить в сопровождении симфонического оркестра БГАТОиБ. За дирижерским пультом — художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии РФ, народный артист Республики Бурятия маэстро Владимир Рылов.

5 мая в 17:00 – Пасхальный концерт, возрастное ограничение 6+

В первый день празднования самого значительного праздника православного христианства — Пасхи, в Бурятском театре оперы и балета состоится грандиозный концерт с участием оркестра, хора и солистов БГАТОиБ. Атмосфера весны и счастья, торжество жизни и человеческого достоинства — все это ждет зрителей на праздничном «Пасхальном концерте».

8 мая в 18:30 – концерт «Есть только миг», возрастное ограничение 6+

В исполнении оркестра, солистов и хора БГАТОиБ зрители услышат всеми любимые песни — хиты советского периода о любви и счастье, о войне и о Великой Победе! За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий. Зрители старшего поколения с умилением вспомнят дни своей юности, а молодежь прикоснётся к легендарной и прекрасной музыке советского кино.





Фото: Номер один