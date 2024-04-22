Культура 22.04.2024 в 13:28

Бурятский оперный театр приглашает на майские спектакли

В программе - балет, джазовый, пасхальный концерты и концерт советских песен
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский оперный театр приглашает на майские спектакли

Бурятский театр оперы и балета приглашает начать длинные выходные  с просмотра «Шопенианы»(12+) и «Кармины Бураны» (12+). А затем публика может услышать интересные концертные программы. Все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта».

АФИША

27 и 28 апреля в 17:00 – Вечер балета: «Шопениана» Ф. Шопена и «Кармина Бурана». К. Орфа, возрастное ограничение 12+

Зрителям будут представлены сразу два спектакля, которые знатоки искусства относят к величайшим шедеврам мировой классики, — нежный и романтичный балет на музыку Фредерика Шопена «Шопениана» и «Кармину Бурану» Карла Орфа — фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора БГАТОиБ, которое сам композитор представил публике как «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене».

Вечер балета посвящен заслуженному работнику культуры РФ, народной артистке Бурятской АССР Татьяне Муруевой и народному артисту РСФСР Юрию Муруеву. 

1 мая в 17:00 - Концерт-сюрприз «Джаз и не только…», возрастное ограничение 6+

В великолепных интерьерах театра прозвучит всеми любимая музыка — хиты джаза в исполнении ведущих солистов — народных и заслуженных артистов, а также лауреатов международных конкурсов. Концерт будет проходить в сопровождении симфонического оркестра БГАТОиБ. За дирижерским пультом — художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии РФ, народный артист Республики Бурятия маэстро Владимир Рылов.

5 мая в 17:00 – Пасхальный концерт, возрастное ограничение 6+

В первый день празднования самого значительного праздника православного христианства — Пасхи, в Бурятском театре оперы и балета состоится грандиозный концерт с участием оркестра, хора и солистов БГАТОиБ. Атмосфера весны и счастья, торжество жизни и человеческого достоинства — все это ждет зрителей на праздничном «Пасхальном концерте».

8 мая в 18:30 – концерт «Есть только миг», возрастное ограничение 6+

В исполнении оркестра, солистов и хора БГАТОиБ зрители услышат всеми любимые песни — хиты советского периода о любви и счастье, о войне и о Великой Победе! За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий. Зрители старшего поколения с умилением вспомнят дни своей юности, а молодежь прикоснётся к легендарной и прекрасной музыке советского кино. 


Фото: Номер один

Все новости

Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов
22.04.2024 в 15:25
На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон
22.04.2024 в 15:20
Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста
22.04.2024 в 15:18
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки
22.04.2024 в 15:12
В Бурятии насчитали 232 бомжа
22.04.2024 в 15:12
Жителей Бурятии ждет прохладная со снегом неделя
22.04.2024 в 14:39
В МЧС Бурятии напомнили об обязательной регистрации тургрупп
22.04.2024 в 14:36
В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае
22.04.2024 в 14:25
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
22.04.2024 в 14:20
Жители Бурятии могут сдать клеща на исследование в выходные и праздничные дни
22.04.2024 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Ансамбли Бурятии приглашают на фестиваль-конкурс «Пою мою республику»
Подать заявку на участие можно до 5 мая
19.04.2024 в 18:02
Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»
Финал состоится в эту субботу в эфире телеканала «Россия-Культура»
18.04.2024 в 17:58
Театр «Ульгэр» проводит семейный фоточеллендж
Главный приз - семейная фотосессия
18.04.2024 в 12:32
В Улан-Удэ покажут концерт-спектакль «История одной ленинградской девочки»
Концерт пройдет в преддверии Дня Победы, 7 мая в КТЦ «Феникс»
18.04.2024 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru