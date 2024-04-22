Культура 22.04.2024 в 17:15

На сцене Бурятского оперного театра выступит заслуженная артистка Бурятии Елена Мохосова

19 мая состоится сольный концерт певицы «Прекрасные мелодии души»
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Текст: Служба информации "Номер один"
На сцене Бурятского оперного театра выступит заслуженная артистка Бурятии Елена Мохосова

На сцене Бурятского оперного театра выступит заслуженная артистка Бурятии Елена Мохосова. 19 мая состоится сольный концерт певицы «Прекрасные мелодии души» (возрастное ограничение 6+).

В концерте примут участие заслуженный артист России Дамба Занданов, народные артисты республики Бурятия Булыт Раднаев и Вероника Миронова, заслуженные артисты республики Бурятия Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев и Галсан Ванданов, а также Оюна Дарижапова, Чингис Иванов, Жамсо Бамбагаев, Арюухан Будаева и Баярма Бургутова.

В первом отделении концерта прозвучат классические арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, а также хиты из оперетт Иоганна Штрауса и Имре Кальмана в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.

Второе отделение будет посвящено классическому романсу и музыке композиторов Бурятии, концертмейстер - Виктория Винс.

- Мой сольный концерт приурочен присвоению мне почётного звания «Заслуженной артистки РБ». Хочется встретиться со своими любимыми зрителями, поделиться радостью, своим творчеством на сцене и в зале родного театра, - поделилась Елена Мохосова.

Указом главы Бурятии Мохосова Елена Намсараевна удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» от 12 декабря 2023 года. 

В её творческом багаже более 30 партий мирового и отечественного репертуара, романсы, песни бурятских композиторов. Елена Мохосова является постоянным участником концертов и гастролей театра в районах республики и в другие регионы.

Возрастной ценз: 6+


Фото: пресс-служба Бурятского театра оперы и балета

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