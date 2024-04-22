На сцене Бурятского оперного театра выступит заслуженная артистка Бурятии Елена Мохосова. 19 мая состоится сольный концерт певицы «Прекрасные мелодии души» (возрастное ограничение 6+).

В концерте примут участие заслуженный артист России Дамба Занданов, народные артисты республики Бурятия Булыт Раднаев и Вероника Миронова, заслуженные артисты республики Бурятия Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев и Галсан Ванданов, а также Оюна Дарижапова, Чингис Иванов, Жамсо Бамбагаев, Арюухан Будаева и Баярма Бургутова.

В первом отделении концерта прозвучат классические арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, а также хиты из оперетт Иоганна Штрауса и Имре Кальмана в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.

Второе отделение будет посвящено классическому романсу и музыке композиторов Бурятии, концертмейстер - Виктория Винс.

- Мой сольный концерт приурочен присвоению мне почётного звания «Заслуженной артистки РБ». Хочется встретиться со своими любимыми зрителями, поделиться радостью, своим творчеством на сцене и в зале родного театра, - поделилась Елена Мохосова.

Указом главы Бурятии Мохосова Елена Намсараевна удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» от 12 декабря 2023 года.

В её творческом багаже более 30 партий мирового и отечественного репертуара, романсы, песни бурятских композиторов. Елена Мохосова является постоянным участником концертов и гастролей театра в районах республики и в другие регионы.

Возрастной ценз: 6+





Фото: пресс-служба Бурятского театра оперы и балета