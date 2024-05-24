Врач из Бурятии стал лучшим молодым поэтом

Молодой специалист, участковый врач-терапевт Городской больницы №4 Алдар Жапов занял 1 место в республиканском отборочном конкурсе бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024». Парень стал лучшим среди молодых авторов в возрасте от 16 до 35 лет и сможет представить республику на ХV международном фестивале «Алтаргана», который пройдет в Монголии 26-28 июля.

Как сообщили в минздраве республики, Алдар Жапов является выпускником Читинской государственной медицинской академии и в больницу пришел работать в ноябре 2023 года.

- Молодой специалист пишет литературные произведения на бурятском языке. В этом году он стал номинантом государственной стипендии Правительства Бурятии среди талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений. От всей души поздравляем его и желаем дальнейших успехов, новых побед и творческого вдохновения, - комментируют в ведомстве.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минздрав Бурятии