Культура 24.05.2024 в 15:43

Врач из Бурятии стал лучшим молодым поэтом

Он победил в конкурсе авторов бурятской поэзии
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Текст: Елена Кокорина
Врач из Бурятии стал лучшим молодым поэтом

Молодой специалист, участковый врач-терапевт Городской больницы №4 Алдар Жапов занял 1 место в республиканском отборочном конкурсе бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024». Парень стал лучшим среди молодых авторов в возрасте от 16 до 35 лет и сможет представить республику на ХV международном фестивале «Алтаргана», который пройдет в Монголии 26-28 июля.

Как сообщили в минздраве республики, Алдар Жапов является выпускником Читинской государственной медицинской академии и в больницу пришел работать в ноябре 2023 года.

- Молодой специалист пишет литературные произведения на бурятском языке. В этом году он стал номинантом государственной стипендии Правительства Бурятии среди талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений. От всей души поздравляем его и желаем дальнейших успехов, новых побед и творческого вдохновения, - комментируют в ведомстве.

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Фото: минздрав Бурятии

Теги
алтаргана поэзия врачи конкурс

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