Культура 30.05.2024 в 15:45

Солисты Бурятского оперного театра исполнят песню на слова участника СВО

Песня будет создана в рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Солисты Бурятского оперного театра исполнят песню на слова участника СВО

Песня на слова участника СВО Будажапа Лубсанова «Эжымни» будет создана в рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном» (6+). Проект поддерживает начинающих авторов, воспевающих семейные ценности и  любовь  к Родине.

- Исполнят композицию солисты Бурятского театра оперы и балета Оюна Дарижапова и Чингис Иванов. Музыку пишет композитор Анастасия Дружинина. Песня «Эжымни» будет исполнена на бурятском языке и рассказывает о любви  к маме и родным краям, -сообщили в минкультуры РБ.

- Песня очень трогательная  и красивая, накатывают слёзы на глаза. Автор подобрал прекрасные слова, такой глубокий и проникновенный текст. Я буду  исполнять песню, которую написал участник СВО вдали от дома. Это ответственно, и я рада принять участие в таком проекте», - говорит солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Оюна Дарижапова.

Будажап Лубсанов сейчас находится в зоне проведения СВО. Он очень красиво пишет стихи на бурятском языке.

- Когда я писал песню, я думал о своей семье. Я считаю, что всё, что  у меня есть, всё, что  я имею – это благословение моей Родной земли», - отметил автор текста песни «Эжымни» Будажап Лубсанов.

Всего в рамках проекта будет создано 10 песен на русском и бурятском языках. Презентация состоится в ноябре этого года. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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