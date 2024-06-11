Культура 11.06.2024 в 17:36

Молодежь Бурятии приглашают на конкурс короткометражных фильмов

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодежь Бурятии приглашают на конкурс короткометражных фильмов

Молодежь Бурятии приглашают участвовать в конкурсе короткометражных фильмов Международного молодежного кинофестиваля «МЫ» (возрастное ограничение 12+). Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года на сайте кинофестиваля.

Заявки принимаются в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет.

Однако, в этот раз в конкурсную программу помимо игровых и документальных короткометражных фильмов включены анимационные короткометражные фильмы, репортажи и веб-проекты/социальные ролики российского и зарубежного производства. Объявление победителей пройдет в 23 номинациях.

Жюри кинофестиваля возглавляет профессор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков и профессор кафедры киноискусства Московского государственного института культуры Наталья Сёмина.

Также работы будут оценивать и другие известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.

Международный молодежный кинофестиваль «МЫ» во второй раз пройдёт в Москве с 25 по 29 ноября (12+).

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдёт 29 ноября 2024 года в прямом эфире из Большого зала Центрального Дома кинематографистов России.

В рамках кинофестиваля в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов-участников.

Все подробности на сайте кинофестиваля https://wefest.ru/ и на странице в VK https://vk.com/wefestival.

Организован фестиваль МОО ООО «Союз кинематографистов России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АНО «Лига творчества».

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: правительство Бурятии

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молодежь Бурятии конкурс фильмов кинофестиваль

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