Культура 13.06.2024 в 17:47

Парки Улан-Удэ приготовили на День города большой праздник

Все мероприятия  в городе пройдут 14 и 15 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
Парки Улан-Удэ приготовили на День города большой праздник

Парки Улан-Удэ приготовили на День города массу сюрпризов. Горожан ждут яркие и праздничные мероприятия - от большой Верхнеудинской ярмарки до циркового шоу и чемпионата по метанию телефонов (возрастное ограничение 0+).

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

14- 15 июня в парке им. С.Н. Орешкова развернется Верхнеудинская ярмарка. Горожане увидят мастер-классы по чайным традициям разных народов, кухню национально-культурных центров Улан-Удэ и многое другое. Ярмарка идет два дня: 14 июня с 12:00 до 19:00, 15 июня с 13:00 до 19:00 (возрастное ограничение 0+).

15 июня в 14:00 в парке «Юбилейный» состоится фестиваль детского творчества «Семейный зонтик», в 17:00 развлекательная программа «Праздничный городок». Здесь же в 17:30 пройдет Чемпионат по метанию телефонов, а далее в 18:30 - Чемпионат по скоростному поеданию бууз. Победитель конкурса получит в подарок 300 замороженных бууз (возрастное ограничение 0+).

В 18:30 в Городском саду Молодёжный художественный театр покажет вернисаж-перформанс «Ожившие картины». С 19:00 пройдёт музыкальный перформанс «МХТ. Смотри и слушай vol.2». Актёры театра представят программу, состоящую из блока стихотворений Александра Пушкина с живой музыкой, прозаических монологов из произведений Антона Чехова, Радия Погодина, стихотворений и музыкальных композиций на стихи Владимира Липатова, Булата Окуджавы, Леонида Дербенёва, отрывков из спектакля-концерта «Намжил Нимбуев. Стихи» и известных кавер-хитов от группы «Алабама бэнд» и актёров МХТ (возрастное ограничение 6+).

В 17:00 в парке им. Д.Ж.Жанаева праздничная программа «Это у нас семейное…» Цирковые артисты, беспроигрышная лотерея «Сто призов городу», семейный конкурс «ФэмилиЛук», надувное шоу и яркие мастер классы. Вечером семейный кинопоказ под открытым небом (возрастное ограничение 0+).

В 17:00 в парке «Кристальный» пройдет Фестиваль семейного отдыха. На главной сцене вас ждут яркие зажигательные танцы и любимые популярные песни от творческих коллективов нашего города. Будут работать анимационные точки: мастер-классы, караоке, веселые старты и многое другое (возрастное ограничение 0+).

 

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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Парки Улан-Удэ приготовили на День города большой праздник
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