В Кяхтинском районе откроют памятник ламе-эмигранту Чойдак Дагве Бадмажапову

22 июня в селе Баин-Булак Кяхтинского района Бурятии пройдет церемония открытия памятника уроженцу этих мест, добившемуся в свое время больших высот в буддизме (традиция гелуг тибетского направления буддизма) – Чойдак Дагве Бадмажапову.

Он был ламой-ученым, лингвистом и создал толковый словарь тибетского языка. Если в русском языке существует словарь Ожегова, то в тибетском есть его словарь.

После открытия пройдет шествие и небольшое спортивное состязание, победители получат призы. Также состоится концерт (возрастное ограничение 0+).

Скульптуру создал Баир Сундупов (он тоже родом из села Баин-Булак). Это удалось благодаря поддержке неравнодушных жителей Кяхтинского района, которые собрали более миллиона рублей на реализацию проекта.

Бронзовый памятник еще делается, его вес составит около 250 кг, высотой он будет 1,8 метра. Он изображает Чойдак ламу в бурятском дэгэле, с тибетской книгой и тростниковым пером в руках. Был вариант, чтобы лама держал четки, но от него отказались. Сначала хотели сделать памятник из пластика, но все же решили изготовить его из бронзы.

В детстве Чойдак учился в дацане. В 25 лет решил отправиться в Тибет пешком через территорию нынешней Монголии. Это было опасное путешествие, но буддист преодолел все трудности.

Словарь, созданный бурятским ламой, объединил 26 тыс. терминов из литературы, философии, медицины и других сфер. В целом Чойдак Дагва Бадмажапов получил степень лхарамбы – высшее звание, которого может достичь буддийский монах.

Когда он собрал словарь, то напечатал его. Однако когда сушил листы, налетел сильный ветер, разнесший их по всей Лхасе. Пришлось все делать заново. Когда словарь Чойдак ламы исследовали, сравнивали с другими похожими тибетскими словарями, он оказался наиболее универсальным и полным, охватывающим разные стороны жизни. На сегодняшний день его научный труд переиздавался уже шесть раз.

Шли годы, и со временем по ошибке его стали считать ламой из Монголии. Буддисты в Бурятии помнили, откуда он родом, чем знаменит, но в обществе о нем мало кто имел представление.

- Родственники тоже знали, что был такой лама, но широко о нем известно не было. Вопрос об установке памятника поднимался давно, - говорят организаторы проекта.

Окончив обучение, Чойдак лама хотел приехать назад в родные места, но въезд ему запретили, и он остался в Тибете, став невольным эмигрантом. Кстати, он работал в газете «Тибет дэйли». В СССР, Россию он уже не смог вернуться никогда, скончавшись в 1972 году.

- Тибетцы много лет скрывали, что он был из Бурятии, из России. Монголы одно время пытались Чойдак ламу «присвоить» себе. У них примерно в то же время тоже был Чойдак лама, но даты рождения не совпадали, - отмечают организаторы увековечения памяти ламы.

В итоге один человек из Монголии, желая поставить точку в спорах, приехал в Баин-Булак, пришел к его родственникам, они показали письма ламы, фотографии (Чойдак лама из Тибета отправлял фото со своим изображением), фото словаря. Для споров не осталось места.

Сегодня словарь, собранный и изданный этим ламой-ученым, активно используется теми, кто изучает тибетский язык и другие стороны культуры Тибета.

- Если мы поставим на его родине такой памятник, то всему миру заявим, что именно наш бурятский лама из Баин-Булака стал создателем тибетского словаря. Люди будут знать. В августе в Бурятии пройдет Буддийский форум, хотим там поставить отдельный стенд и рассказать о нем. Хотим привезти к памятнику тибетских лам, - поделились организаторы.

Кроме того, есть планы изготовить небольшие копии памятника, чтобы подарить их Далай ламе и настоятелю дацана, в котором учился будущий известный лама.

Ознакомиться с фотографией ламы и будущего памятника можно в Буддийской традиционной Сангхе России.

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Фото: Буддийская традиционная Сангха России