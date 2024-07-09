Культура 09.07.2024 в 14:05

Бурятские ремесленники стали призерами фестиваля в Забайкальском крае

Фестиваль собрал более 300 мастеров из регионов России, а также Монголии и Китая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские ремесленники стали призерами фестиваля в Забайкальском крае

Ремесленники Бурятии приняли участие в фестивале фольклора и ремесел «75 мастеровых!» в Забайкальском крае, который прошел 6-7 июля.

- Бурятию представили мастера из Закаменского, Бичурского и Тарбагатайского районов. Они показали свои уникальные работы и провели мастер-классы по валянию, вязанию, плетению из бисера, раскрашиванию гипсовых сувениров и шагай наадан, - рассказали в Республиканском центре народного творчества.

По итогам работы жюри второе место в номинации «Сувенир фестиваля» заняла Светлана Яковлева из Улан-Удэ.

Дипломами также отмечены наши мастера: Чингис Лыгденов - «Лучший мастер 2024 по работе с бронзой»; Павел Гонтов - «Лучший мастер 2024 в направлении «Плетение из лозы»; Галина Осокина - «Лучший мастер бисероплетения 2024; Сергей Иванов - «За сохранение и популяризацию народных ремёсел».

Оксана Маркова и Юлия Паршакова отмечены дипломами за участие.

Фестиваль собрал более 300 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов России, а также Монголии и Китая.

 

Фото: РЦНТ

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