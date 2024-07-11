Культура 11.07.2024 в 10:10

«Алтаргану» покажут в прямом эфире бурятских телеканалов

Фестиваль пройдет в Булганском аймаке Монголии с 26 по 28 июля
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
«Алтаргану» покажут в прямом эфире бурятских телеканалов

15-й международный фестиваль «Алтаргана 2024» будет транслироваться в прямом эфире бурятских телеканалов.

Напомним, фестиваль пройдёт в Булганском аймаке Монголии 26-28 июля (возрастное ограничение 6+).Его программа включает выставки, соревнования и конкурсы.

- Жители Бурятии смогут в прямом телевизионном эфире наблюдать за происходящим в Монголии. Телеканалы ГТРК «Бурятия» и «Тивиком» сделают серию прямых включений из Булганского аймака, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В дни фестиваля будут работать выставки «Бурятские племена» и «Национальный бренд». Также пройдут традиционные конные скачки, стрельба из лука, бурятская борьба «Бухэ Барилдан», разбивание хребтовой кости и игра в кости. Кроме того, в программе конкурсы «Дангина», народных и современных бурятских песен, художественных фотографий, документальных и художественных фильмов, а также журналистский конкурс «Алтан саг». Завершится фестиваль награждением победителей.

«Алтаргана» – фестиваль, направленный на популяризацию бурятской культуры и национальных видов спорта. Он проводится один раз в два года в регионах традиционного проживания бурят. Последний раз он проходил в 2022 году в посёлке Агинское Забайкальского края. Республика Бурятия принимала гостей фестиваля «Алтаргана» в 2016 году.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru

Все новости

«Алтаргану» покажут в прямом эфире бурятских телеканалов
11.07.2024 в 10:10
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
11.07.2024 в 10:05
В Бурятии мертвая лошадь залетела на крышу авто после ДТП
11.07.2024 в 09:59
В Бурятии сохраняется сложная ситуация с пожарами
11.07.2024 в 09:46
В Бурятии обожжённый мужчина умер после отказа в госпитализации
11.07.2024 в 09:24
Погибший на Байкале мужчина спасал девочку
11.07.2024 в 09:03
Прописка в новой квартире
11.07.2024 в 09:00
Мишустину передали видео о бакланах в Бурятии
11.07.2024 в 06:00
В Бурятии за полгода осудили 138 «чёрных» лесорубов
10.07.2024 в 17:59
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта улицы Бабушкина
10.07.2024 в 17:42
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Улан-удэнцев приглашают на конкурс грантов в сфере культуры и искусства
Победители получат 250 тыс. рублей на реализацию своего проекта
10.07.2024 в 17:08
В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»
Выставку можно посетить с 19 июля
10.07.2024 в 13:29
Ювелир-чеканщик из Бурятии представит республику на фестивале в Красноярске
Фестиваль состоится с 11 по 14 июля в Красноярском крае
10.07.2024 в 11:58
Более тысячи человек представят Бурятию на «Алтаргане» в Монголии
Фестиваль состоится с 26 по 28 июля
09.07.2024 в 15:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru