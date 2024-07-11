«Алтаргану» покажут в прямом эфире бурятских телеканалов

15-й международный фестиваль «Алтаргана 2024» будет транслироваться в прямом эфире бурятских телеканалов.

Напомним, фестиваль пройдёт в Булганском аймаке Монголии 26-28 июля (возрастное ограничение 6+).Его программа включает выставки, соревнования и конкурсы.

- Жители Бурятии смогут в прямом телевизионном эфире наблюдать за происходящим в Монголии. Телеканалы ГТРК «Бурятия» и «Тивиком» сделают серию прямых включений из Булганского аймака, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В дни фестиваля будут работать выставки «Бурятские племена» и «Национальный бренд». Также пройдут традиционные конные скачки, стрельба из лука, бурятская борьба «Бухэ Барилдан», разбивание хребтовой кости и игра в кости. Кроме того, в программе конкурсы «Дангина», народных и современных бурятских песен, художественных фотографий, документальных и художественных фильмов, а также журналистский конкурс «Алтан саг». Завершится фестиваль награждением победителей.



«Алтаргана» – фестиваль, направленный на популяризацию бурятской культуры и национальных видов спорта. Он проводится один раз в два года в регионах традиционного проживания бурят. Последний раз он проходил в 2022 году в посёлке Агинское Забайкальского края. Республика Бурятия принимала гостей фестиваля «Алтаргана» в 2016 году.

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru