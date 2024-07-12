Сегодня в Ацагате начнется фестиваль «Голос кочевников»

Бурятская филармония приглашает всех жителей Бурятии, гостей республики на XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (возрастное ограничение 6+). «Голос кочевников» пройдёт 12-13 июля в туркомплексе «Степной кочевник» в с. Ацагат.

«Голос кочевников-2024» — это три музыкальных сцены «Солнце», «Луна» и «Звезда», на которых выступят музыкальные коллективы из Китая, Монголии, Молдовы, и со всей России.

В лайнапе этого года музыкальные группы ZOLOTO, Therr Maitz, Settlers, Stolen, «Обстоятельства», Beautiful Boys, ielele, LUTAAR, Сезон Dождей и многие другие.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет Найк Борзов, который выступит во второй день фестиваля.

Помимо почти 30 концертов, в этом году на фестивале зрителей ждут:

- 12 июля - Пластический спектакль по методу Пины Бауш «Волнение» от театра «Ульгэр» и Российского государственного института сценических искусств;

- 13 июля - Танцевальная площадка, на которой лучшие танцоры города дадут для зрителей бесплатные мастер-классы (куратор площадки – Павел Окунев);

Гостей фестиваля также ждет обширная электронная сцена, где выступят 30 диджеев из Москвы, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. И конечно, вкуснейший фудкорт, разнообразный маркет, детские мастер-классы и многое другое.

Ежегодно в «Голосе кочевников» участвуют более 100 музыкантов из разных стран мира. В прошлом году Фестиваль посетило около 15 000 зрителей, и более 45 000 человек следило за событием онлайн.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте минкультуры Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один