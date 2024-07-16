Культура 16.07.2024 в 16:55

В степи Бурятии прошёл музыкальный звездопад

Фестиваль «Голос кочевников» посетило более 17 тысяч зрителей
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Текст: Елена Кокорина
В степи Бурятии прошёл музыкальный звездопад

В минувшие выходные – 12-13 июля – в туркомплексе «Степной кочевник» уже в 14-й раз в селе Ацагат Бурятии прошел международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Этого события многие жители республики, соседних городов и стран ближнего зарубежья ждали около года. 
В прошлом году фестиваль посетило около 15 тысяч зрителей, в этом году их количество выросло уже до 17 тысяч. 
На трех музыкальных сценах «Солнце», «Луна» и «Звезда» фестиваля выступили музыкальные коллективы из Китая, Монголии, Молдовы, и, конечно же со всей России, среди которых известные многим ZOLOTO, Therr Maitz с Антоном Беляевым, Stolen, Beautiful Boys, ielele, LUTAAR, Сезон Dождей, МЕ4ТА во главе с популярным актером Евгением Цыгановым.
Помимо почти 30-ти концертов, гостям фестиваля были доступны танцевальная площадка, на которой лучшие танцоры города дали бесплатные мастер-классы, обширная электронная сцена, где выступили 30 диджеев из Москвы, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Также, на территории расположился вкуснейший фудкорт, ярмарка мастеров, детские мастер-классы и еще многое другое.

Фото: Елена Кокорина


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