Культура 25.07.2024 в 12:23

Жителей Улан-Удэ приглашают на открытую лекцию бурятского художника Зорикто Доржиева

Она состоится 31 июля в Бурдраме
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на открытую лекцию бурятского художника Зорикто Доржиева

31 июля в 19:30 в театре Бурятской драмы Зорикто Доржиев проведет открытую лекцию под названием «Ваджра-панк: от лука до компьютерных игр» (возрастное ограничение 12+).

Лекция «От первого лица» проходит в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

В своей лекции Зорикто Доржиев проведет исследование творческих истоков. Являясь потомственным художником, конечно, затронет связь поколений и линию преемственности. В лекции будут затронуты темы цифровизации искусства и проблемы нейросетей.

Художник расскажет участникам лекции, что такое художник-бренд и как это работает в сегодняшнем мире.

Зарегистрироваться на лекцию Зорикто Доржиева «От первого лица» можно по ссылке: https://vk.cc/cyz36b.

 

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Номер один

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с 24 по 30 июля

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