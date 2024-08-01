Жителей Бурятии приглашают в августе на концерт, йогу и мастер классы по каллиграфии

Национальная библиотека Бурятии представила программу проекта «Лето в библиотеке» на август (возрастное ограничение 12+).

1 августа пройдёт творческий вечер, где сплетутся три стихии: изобразительное искусство, музыка и поэзия (12+). Концерт «АртСтихия» начнётся в 17:00 в уютном дворе Национальной библиотеки у усадьбы Молчанова.

В этот вечер гости увидят картины и смогут приобрести мерч от Юлии Шарковой, Марии Ивановой, Анастасии Ланиной, Дарьи Ануфриевой и других художников. Свои стихи прочтут Алена Громова, Ирина Сувонова, Елизавета Каргапольцева, Анастасия Потапова и другие. За музыку на вечере отвечают «Твоя репточка», «Tulpa», Игорь Общих, Роман Черных и многие другие музыканты.

5 и 7 августа состоятся финальные в летнем сезоне утренние йога-практики под открытым небом – на крыше библиотеки (12+).

Занятия проходят с 7:30 под руководством инструктора, врача лечебной физкультуры и восстановительной медицины, массажиста Максара Соколова.

Каждые понедельник и четверг проходят мастер-классы по бурят-монгольской каллиграфии (12+). На них преподаватель монгольской письменности, каллиграф Арюна Булгутова и художник традиционной бурятской живописи «Буряад зураг», каллиграф Туяна Тыхеева поделятся фактами из истории монгольской письменности, познакомят с алфавитом «Сагаан толгой» и научат писать свои имена на древней письменности.

Мастер-классы начинаются в 10:00 и проходят на летней террасе Национальной библиотеки (7 этаж).

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один