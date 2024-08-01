Культура 01.08.2024 в 14:19

В Улан-Удэ пройдет уникальный фестиваль «Арт Бурятия»

Центр креативных индустрий готовит для гостей и жителей столицы Бурятии двухдневный творческий перформанс
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет уникальный фестиваль «Арт Бурятия»

16 и 17 августа в г. Улан-Удэ, на Гостиных рядах, впервые пройдет фестиваль «Арт Бурятия» (возрастное ограничение 0+). Проводит его недавно открывшийся в Бурятии Центр креативных индустрий, созданный при министерстве культуры Бурятии, который соберет идейных, талантливых и влюбленных в свое дело людей и привлечет внимание туристов.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы: конкурс арт-сувениров; конкурс чая; конкурс короткометражных фильмов; конкурс на лучший дизайн одежды; конкурс на лучший дизайн аксессуаров.

Также в программе фестиваля: лекции, мастер-классы, выставки. Организаторы уверены, что фестиваль выявит новые таланты, создаст новые уникальные туристические продукты, сувениры, аксессуары и многое другое.

 - Этот фестиваль - новый способ коллаборации, объединения разных творческих направлений. Он наполнен новыми смыслами, развивающими бренд территории, работающими на то, чтобы узнаваемость Бурятии росла, и слава о наших талантливых креативных жителях шла далеко за пределы республики, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Участниками фестиваля могут стать предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов.

Прием заявок осуществляется по электронной почте: art-buryatia@mail.ru(фотографии и заявку необходимо отправить в прикрепленном документе). Справки по телефону: тел. (3012) 37-92-92.

Подробно ознакомиться с положением.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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