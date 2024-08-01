В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа

С 13 августа 2024 года в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова начнет работу выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа» (возрастное ограничение 6+).

Выставка приурочена к открытию II Международного Буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» и 260-летию основания института Пандито Хамбо Лам России (0+).

- Вы сможете увидеть редчайшие памятники буддийской культуры, включая живописный образ Чингис-хана и археологические находки из средневекового городища Кондуй, - сообщили в музее.

Впервые для жителей Бурятии покажут дары, поднесенные царской семье от бурятского народа в разное время — это серебряные скульптуры «Будды Шакьямуни», Будды долголетия «Амитаюса», Бодхисаттвы мудрости «Манджушри», Богини «Белой Тары», алтарные украшения, представляющие собой редкие образцы высочайшего мастерства и тончайшей работы бурятских умельцев конца XIX века.

Выставка работает с 13 августа по 17 ноября 2024 года в Музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова, тел. 21-40-08

Возрастное ограничение 6+

Фото: Национальный музей РБ