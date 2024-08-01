Культура 01.08.2024 в 17:36

В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа

Выставка откроется 13 августа в музее истории им. Хангалова
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа

С 13 августа 2024 года в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова начнет работу выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа» (возрастное ограничение 6+).

Выставка приурочена к открытию II Международного Буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» и 260-летию основания института Пандито Хамбо Лам России (0+).

- Вы сможете увидеть редчайшие памятники буддийской культуры, включая живописный образ Чингис-хана и археологические находки из средневекового городища Кондуй, - сообщили в музее.

Впервые для жителей Бурятии покажут дары, поднесенные царской семье от бурятского народа в разное время — это серебряные скульптуры «Будды Шакьямуни», Будды долголетия «Амитаюса», Бодхисаттвы мудрости «Манджушри», Богини «Белой Тары», алтарные украшения, представляющие собой редкие образцы высочайшего мастерства и тончайшей работы бурятских умельцев конца XIX века.

Выставка работает с 13 августа по 17 ноября 2024 года в Музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова, тел. 21-40-08

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Национальный музей РБ

Все новости

Бурятия ждет богачей
02.08.2024 в 06:00
В Бурятии открылись «музейные маршруты»
01.08.2024 в 17:59
В Бурятии спор между адвокатом и следователем перерос в потасовку
01.08.2024 в 17:41
В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа
01.08.2024 в 17:36
В Улан-Удэ из-за ДТП возникла большая пробка
01.08.2024 в 17:29
В центре Улан-Удэ продолжают строить фундамент для будущего театра «Байкал»
01.08.2024 в 17:20
В Улан-Удэ добиваются ремонта здания подпольной большевистской организации
01.08.2024 в 17:08
Скоро в Бурятии появится дешевое арендное жилье
01.08.2024 в 17:00
Для охраны омуля в Бурятии стартует целая операция
01.08.2024 в 16:50
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль на нужды СВО
01.08.2024 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Бурятии открылись «музейные маршруты»
В республику приехали представители музеев со всей страны
01.08.2024 в 17:59
В Улан-Удэ пройдет уникальный фестиваль «Арт Бурятия»
Центр креативных индустрий готовит для гостей и жителей столицы Бурятии двухдневный творческий перформанс
01.08.2024 в 14:19
Театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями на остров Ольхон
Артисты покажут детям сказку «Волшебный платок бабушки Дари»
01.08.2024 в 12:15
Жителей Бурятии приглашают в августе на концерт, йогу и мастер классы по каллиграфии
Мероприятия проходят в Национальной библиотеке Бурятии
01.08.2024 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru