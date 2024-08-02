В арт-пространстве «Руины» в Улан-Удэ пройдет выставка современного искусства

3 августа с 15:00 в арт-пространстве «Руины» пройдет однодневная выставка современного искусства, объединенная общей идеей - вдохнуть новую жизнь в старое место (возрастное ограничение 12+).

Гостей мероприятия ждут: выставка произведений искусства современных авторов из разных городов России, кураторская экскурсия по выставке от арт-куратора Артёма Маганова, презентация первого в Бурятии арт-парка «Лес», музыкальное сопровождение от диджея «Южный ветер», вечерний кинопросмотр под открытым небом.



- Мы приглашаем всех ценителей искусства и жителей города присоединиться к нам и вдохнуть новую жизнь в историческое пространство «Руины», - сообщили организаторы выставки.

Место проведения: Арт-пространство «Руины», ул. Ленина, д. 17.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скриншот видео, администрация г. Улан-Удэ