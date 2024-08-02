Культура 02.08.2024 в 12:14

В арт-пространстве «Руины» в Улан-Удэ пройдет выставка современного искусства

Выставка откроется в субботу 3 августа
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В арт-пространстве «Руины» в Улан-Удэ пройдет выставка современного искусства

3 августа с 15:00 в арт-пространстве «Руины» пройдет однодневная выставка современного искусства, объединенная общей идеей - вдохнуть новую жизнь в старое место (возрастное ограничение 12+).

Гостей мероприятия ждут: выставка произведений искусства современных авторов из разных городов России, кураторская экскурсия по выставке от арт-куратора Артёма Маганова, презентация первого в Бурятии арт-парка «Лес», музыкальное сопровождение от диджея «Южный ветер», вечерний кинопросмотр под открытым небом.

- Мы приглашаем всех ценителей искусства и жителей города присоединиться к нам и вдохнуть новую жизнь в историческое пространство «Руины», - сообщили организаторы выставки.

Место проведения: Арт-пространство «Руины», ул. Ленина, д. 17.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: скриншот видео, администрация г. Улан-Удэ

Все новости

В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его
02.08.2024 в 20:05
Кондитерам Бурятии помогут выйти на рынок Китая
02.08.2024 в 18:49
Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору
02.08.2024 в 17:59
Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие регионов ДФО
02.08.2024 в 17:58
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дорогу в поселок Светлый
02.08.2024 в 17:48
В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам
02.08.2024 в 17:30
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ откачивают лужи
02.08.2024 в 17:13
Жителям затопленного района Бурятии компенсируют потерю урожая и животных
02.08.2024 в 17:00
Бурятия отремонтировала еще одну школу в ДНР
02.08.2024 в 16:46
Жителей Бурятии призвали вовремя заготовить дрова
02.08.2024 в 16:37
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Знаменитый ансамбль из Калмыкии выступит в Улан-Удэ
Концерт пройдет 20 августа в Русском драматическом театре
02.08.2024 в 15:48
В Бурятии открылись «музейные маршруты»
В республику приехали представители музеев со всей страны
01.08.2024 в 17:59
В Бурятии покажут шедевры буддийского искусства из Эрмитажа
Выставка откроется 13 августа в музее истории им. Хангалова
01.08.2024 в 17:36
Театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями на остров Ольхон
Артисты покажут детям сказку «Волшебный платок бабушки Дари»
01.08.2024 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru