Знаменитый ансамбль из Калмыкии выступит в Улан-Удэ

20 августа в Улан-Удэ состоится концерт государственного ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» (возрастное ограничение 6+). Начало концерта в 19.00.

Созданный в 1937 году ансамбль является «визитной карточкой» национальной культуры и представляет культуру Калмыкии не только за пределами республики, но и России. Ансамбль является хранителем и продолжателем калмыцкой культуры, истории национальной калмыцкой песни и танца.

Программа концерта в Улан-Удэ составлена из номеров калмыцкой фольклорной классики, в которой собраны лучшие хореографические и вокальные номера, созданные за весь период сосуществования коллектива. Такие танцы, как «Чичрдк», «Танец Зайсангов», «Товшур», вокально-хореографическая сюита «Страна Бумба» и многие другие, являющиеся отражением основных вех, в истории калмыцкого народа.

- Приглашаем Вас на концертную программу, посвященную истории и памяти прославленного старейшего заслуженного коллектива, достойно несущего символ калмыцкой степи – «Тюльпан», - сообщили в минкультуры Бурятии.

Хореограф-постановщики программы: заслуженный артист России Валерий Эрдниев; заслуженная артистка республики Калмыкия Александра Манджиева. Музыкальный руководитель: народный артист республики Калмыкия Александр Бадма-Горяев.

Главный балетмейстер: заслуженный артист республики Калмыкия Владимир Бамбарыков. Директор и художественный руководитель ансамбля: заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Савр Катаев.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: Номер один