В Национальной библиотеке Бурятии расскажут о монгольской письменности и буддизме

На лекции жители Бурятии узнают об истории монгольской письменности, буддизме в Монголии и Бурятии. Также лектор расскажет о том, как монгольская письменность использовалась в трудах по буддизму и как изучают это письмо в Бурятии сейчас.

Проведет лекцию Дарима Аюшеева – народный учитель школ Внутренней Монголии, руководитель группы «Тэнгэриин бэшэг», которая занимается продолжением изучения монгольской вертикальной письменности. Первую ступень все прошли на курсах в РОО «Буряад соел» в разные годы. Уже второй год участники «Тэнгэриин бэшэг» занимаются в Национальной библиотеке Бурятии.

Слушатели лекции смогут попробовать себя в монгольском письме, а также принести сохранившиеся в архивах письма на монгол бэшэг, которые лектор поможет прочитать. Мероприятие пройдёт 20 августа в 15.00 в музыкально-литературной гостиной Национальной библиотеки.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Национальная библиотека РБ