В Бурятии подвели итоги конкурса «Хранители отчих традиций»

В Бурятии подвели итоги Республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций».

- Конкурс проводится Центром народного творчества и министерством культуры Бурятии в четвертый раз. Всего на конкурс поступило 15 заявок из Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кяхтинского, Селенгинского районов. Общий грантовый фонд конкурса составил 550 тыс. рублей, - сообщили организаторы конкурса.

По итогам работы жюри в номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» диплом лауреата I степени присуждён Александру Иванову (с. Новый Заган, Мухоршибирский р-н).

В специальной номинации «История семейной реликвии» призы получили Ксения Дедюхина (с. Верхний Саянтуй) и Надежда Фомина (с. Куйтун), Тарбагатайский района.

В номинации «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских-старообрядцев» дипломом лауреата I степени награждён Дом культуры (с. Большой Куналей, МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район»).

В специальной номинации «Хранитель семейской традиции» призы получат Сергей Шурыгин (с. Новая Брянь, Заиграевский район) и Галина Фетисова (с. Шаралдай, Мухоршибирский район).

Все итоги конкурса можно посмотреть на сайте РЦНТ.

Фото: Номер один