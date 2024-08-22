Театр «Байкал» открывает новый театральный сезон

Театр «Байкал» откроет новый 83-й сезон музыкальным проектом «От Монголов к Моголам» (возрастное ограничение 6+). Концерт пройдет с 24 по 26 сентября на сцене Бурятского оперного театра.

- Коллектив театра «Байкал» во время летнего отпуска не переставали творить, участвуя в различных престижных мероприятиях, как Всемирный бурятский фестиваль «Алтаргана-2024», гастрофестивали «Боргойская баранина» и «Хорхог», фестиваль современного искусства «Тужи Арт», Международный буддийский форум. Новое творческое дыхание уже ощущается, и новый сезон обещает стать не менее насыщенным. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими любимыми зрителями! - рассказали в пресс-службе театра.

Впереди труппу ждут гастроли в Монголию и на Восточный экономический форум (6+) во Владивосток, где артисты представят лучшие номера репертуара театра.

«От Монголов к Моголам» - этот театрализованный концерт, погружающий зрителя в богатую культуру монгольского ареала, обещает стать настоящим событием. В этом году в проекте традиционно примут участие артисты из-за рубежа. Ими станут продолжатели династии великих исполнителей северо-индийского классического стиля танца и классического вокального стиля из Северной Индии.

Справки по тел. 21-30-22.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один