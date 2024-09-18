Братья за «ленточкой»

В Улан-Удэ прошла премьера второй части документального фильма «Брат ты мне…» (возрастное ограничение 12+), посвященного нашим землякам, принимающим участие в спецоперации. Посмотреть его пришли очень многие. Среди присутствующих были не только представители республиканских и муниципальных властей, но и общественники, студенты, школьники.





Инициатива верослужителя

Документальный фильм сняли по инициативе уроженца Бурятии, настоятеля Михаило-Архангельского Харлампиевского храма в Иркутске протоиерея Евгения Старцева. Первая часть документалки рассказывает об истории отношений русского и бурятского народов. Сквозным же сюжетом стал перевод Божественной Литургии на бурятский язык.

По словам Евгения Старцева, второй фильм был снят как ответ на скандальное заявление папы римского о «жестоких бурятах».

- Когда мы услышали о том, что некоторые люди на Западе позволили себе нелицеприятные реплики в адрес братского нам народа в Бурятии, речь идет конкретно о папе римском. Я для себя решил, что будущий фильм - наш ответ ему. Сама по себе наша с вами жизнь, она нуждается в понимании, что для нас является ценным, святым. И если мы это постоянно в сердце и сознании держим, нас будет трудно «раскачать», - говорит Старцев.

Съемки проводились в Монголии, в Бурятии, в зоне СВО - в расположении воинских соединений из республики, задействованных в Донбассе. Здесь содействие оказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

Корреспонденту «Номер один» удалось пообщаться с создателем фильма и выяснить подробности съемок.

Авторские чертоги

- Кроме высказывания папы римского, что еще послужило мотивацией для создания документального фильма?

- Чтобы сохранить то, что мы имеем, сберечь себя, Родину свою, нашу идентичность, нам нужно иметь силы, чтобы противостоять этому. И когда случаются такие попытки поссорить людей, оболгать историю, разобщить народы по национальному признаку, мы должны дать этому ответ. К примеру, я жил среди бурят, учился в 48-й школе на Шишковке. Мы никогда никого никем не обзывали, у нас не принято было вести себя таким образом. Господь нас учит смотреть на человека как на образ Божий. Через Бога смотреть на человека. Бог сказал нам «Возлюби ближнего своего как самого себя». А ближний то кто? В Евангелии - это самарянин. А в моей жизни ближний - это мой брат бурят, с которым я за партой сидел, с которым в одну школу ходил, с которым в одном окопе сидел, с которым в танке в одном экипаже был. Это брат мой, брат, как еще по-другому?! Этим-то я и хотел поделиться в фильме, что мы - братья. Это не вопрос, это мое утверждение.

- Мы знаем, что вы часто ездите в зону спецоперации? Чем помогаете нашим бойцам?

- Там мы проводим причастие, исповедь для бойцов. Мы их не только морально поддерживаем, но и привозим гуманитарную помощь, есть свой большой склад при храме. В прошлом году ездил через месяц. В этом году - четыре раза.

- По какому принципу выбирали героев фильма? Планируете ли снимать третью часть?

- Часть съемок в фильме проходила на южно-донецком направлении. Я приехал на место съемок и не знал вообще, кто будет героем. Это принцип документального кино - нужен герой. И он обязательно появится, если фильм живой. Я приехал туда. Мне Иван Альхеев (заместитель председателя правительства Республики Бурятия. - Прим. ред.) помог. Я приехал туда, вот тебе, здрасьте, Бильчир, вот тебе, здрасьте, Джучи и другие. Да, возможно, будет и третья часть фильма, пока еще точно неизвестно.

- Почему решили проводить съемки в Монголии и в Курумкане?

- Село Курумкан в Бурятии - это родина главного героя фильма Джучи. Монголия в прошлом была единым пространством с территорией Бурятии, имеет одни корни с ней. Хотел сделать реплику в прошлое, чтобы люди понимали, что история бурятского этноса началась не в 20 веке, а намного раньше - она более глубокая и серьезная. Мы посчитали важным немного рассказать про это.

- Планируете еще создавать фильмы?

- У нас много проектов. Сейчас планируем снять детский фильм. Нас поддерживают Фонд президентских грантов, Губернское областное собрание, нас поддерживают все - спонсоры, благодетели разные. Все с Божьей помощью. Если наши цели и задачи совпадают с Божьим промыслом, то все появляется самой собой - и люди, и деньги, и условия.

Документальный фильм «Брат ты мне… Фильм второй» (12+) в скором времени можно посмотреть в интернете. Среди главных героев - участники спецоперации из Бурятии с позывными Джучи, Бильчир, протоиерей Виктор, а также отец Евгений и другие.

Фото: «Номер один»



