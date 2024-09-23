В Улан-Удэ состоялась премьера фильма про Героя России Алдара Цыденжапова

В Улан-Удэ в кинотеатре «Пионер-2» состоялся премьерный предпоказ художественного кинофильма «9 секунд» (возрастное ограничение 12+)о подвиге 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в 2010 году благодаря своему мужеству спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый».

За этот подвиг Алдару Цыденжапову посмертно было присвоено звание Героя России, а его именем назвали боевой корабль Тихоокеанского флота.

Режиссер картины «9 секунд» Олег Штром проводил съемки на том самом эсминце «Быстрый». Кадры о жизни героя снимали в поселке Агинское Забайкальского края, в том же доме, где до сих пор живут родные Алдара Цыденжапова.

- У него было всего девять секунд, чтобы ценой своей жизни спасти от взрыва жизни 348 своих сослуживцев. Главную роль исполнил актер Бурятского драмтеатра Бато Шойнжонов, а известный российский актер Дмитрий Певцов сыграл врача госпиталя, который пытался спасти 19-летнего моряка. Кино – это не только источник развлечения, но и возможность познакомиться с историей своей Родины, развить чувство гордости и ответственности у молодого поколения. Хочется, чтобы такие картины про наших героев, про их подвиги снимали чаще, - написал глава Бурятии Алексей Цыденова о прошедшей премьере.

В российский прокат фильм выйдет 26 сентября.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скриншот видео, Молодежный центр