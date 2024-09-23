Свадьбу артистов из Бурятии показали на Первом канале

На Первом канале телевидения вышла передача «Играем свадьбу», где снялись артисты Бурятского театра оперы и балета. На роль главных героев продюсеры Первого канала выбрали танцора балета, народного артиста РБ Баира Жамбалова с артисткой балета и супругой Юлией Жамбаловой. В съемках также задействовали частников ансамбля «Дэбэсэнэм» и экскурсоводов туркомплекса «Степной кочевник» села Ацагат.

Чтобы показать всю красоту и глубину бурятской культуры и призвать современников к сохранению этого наследия, Баир и Юлия решили сыграть свадьбу по традициям предков.

- Посмотрев это выпуск, вы научитесь готовить национальное бурятское блюдо — буузы, узнаете, как проходит в Бурятии традиционный обряд сватовства и почему на нем не присутствуют ни жених, ни невеста, услышите поэтические благопожелания — юроолы, являющиеся семейным достоянием в течение многих поколений, и увидите настоящий бурятский ехор — хороводный танец, символизирующий связь человека с солнцем, - пишут создатели программы «Играем свадьбу» на Первом канале.

Фото: скриншот видео программы Первого канала «Играем свадьбу»