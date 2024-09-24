Культура 24.09.2024 в 09:33

Союз писателей Бурятии отпразднует 90-летие

27 сентября в Национальной библиотеке Бурятии пройдет творческий вечер посвященный юбилею
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Текст: Служба информации "Номер один"
Союз писателей Бурятии отпразднует 90-летие

Союз писателей Бурятии отпразднует 90-летие. 27 сентября в Национальной библиотеке Бурятии пройдет творческий вечер, посвященный 90-летию со дня создания Союза писателей республики. Юбилейное мероприятие состоится в рамках проведения фестиваля «Книжный салон».

Союз писателей Бурятии начал свое существование на первом съезде писателей Бурят-Монгольской АССР в 1934 году. Председателями ассоциации в разные годы были Ирилто Дампилон, Цыден Галсанов, Намжил Балдано, Николай Дамдинов, Дамба Жалсараев, Баир Дугаров, Ардан Ангархаев, Галина Базаржапова-Дашеева и Матвей Чойбонов. В октябре 2019 года на пост председателя избрали Сергея Доржиева — автора множества публикаций, книг, пьес, киносценариев и рецензий.

По сей день Союз писателей Бурятии считается важнейшим звеном просвещения, искусства и гуманитарной науки республики. В первой половине XX века прозаики, поэты, драматурги и сказители-улигершины своим творчеством выпестовали современный бурятский язык, сложив его из разных наречий и говоров кочевых родоплеменных бурят-монголов, проживающих на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Произведения писателей республики, созданные за почти вековой срок, составляют основное ядро литературно-художественного наследия, книжного фонда культуры Бурятии. Это более 70 романов, 150 повестей, 300 поэм, пьес, сборников стихотворений и песен. Такое разнообразие составляет литературное пространство современной Бурятии.

В творческом вечере в честь юбилейной даты примут участие представители руководства республики, члены Союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры и искусства, творческие коллективы и общественные деятели.

Мероприятие пройдет 27 сентября в 14.00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии (2 этаж).

Фестиваль «Книжный салон» проводится Национальной библиотекой Республики Бурятии при поддержке министерства культуры Бурятии, которое, по словам министра Соелмы Дагаевой, успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе, национальным проектом «Культура», инициированным президентом России Владимиром Путиным.

Вход на фестиваль свободный.

Возрастное ограничение: 6+

 

Фото: Национальная библиотека РБ

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