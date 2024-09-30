В Бурятии объявили победителей конкурса «Книга года» (возрастное ограничение 18+). Цель этого конкурса содействие и развитие книгоиздательского дела в Республики Бурятия, а также выявления лучших книг и поощрения авторов и издателей.

Награждение победителей и презентации книг прошли в рамках программы XXIX Книжного салона 26 и 27 сентября (возрастное ограничение 0+).

Итоги конкурса подведены по семи номинациям:

В номинации «Лучшая книга для детей и юношества» награждена Григорьева Татьяна Петровна за книгу «Баярма буузада дуратай» / «Любит буузы Баярма» (поэтический сборник стихов);

В номинации «Лучшее учебно-методическое издание» награжден Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности» за учебно-методическое пособие «Словарна үгэнүүд. Ажалай дэбтэр. 2 класс» (рабочая тетрадь);

В этом году есть особая номинация министерства социальной защиты Республики Бурятия. Именно при их поддержке появилась специальная номинация «Лучшее издание авторов с ограниченными возможностями», где победителем стал Носков Владимир Тимофеевич за книгу «В тайге Байкальской»;

В номинации «Лучшее краеведческое издание» награжден Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» за серию книг «Балет Бурятии в лицах»;

В номинации «Лучшее полиграфическое исполнение издания» награждены Очирова Серафима Пурбуевна за книгу «ЗАМЕТКИ БУДДИСТА» и Гармаев Дмитрий Ойдопович за книгу-альбом «САЙНУУ!

Лучшей книгой года на бурятском языке стал Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности за книгу «Yлзы haйхан Yлзытэмнай. Туужа ба рассказууд».

Лучшей книгой года стала детская книга «Саhан шандаган хоёр» («Снег и заяц») (сказки народные) Гармаева Дмитрия Ойдоповича.

- Поздравляем победителей республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия» и желаем вам много побед и творческих проектов! -поздравили в министерстве культуры победителей конкурса.





Фото: пресс-служба министерства культуры РБ