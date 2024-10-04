В Бурятии объявлен поэтический конкурс перевода с бурятского на русский язык

Прием заявок на конкурс переводов к 100-летию Гунга Чимитова «Буряад уянга - ородоор» («Бурятская лирика - на русском») продолжается. От конкурсанта требуется перевести любое стихотворение из специального перечня, где уже есть дословный перевод на русский язык и направить заявку до 25 октября.

Попробовать свои силы в литературном состязании может любой желающий независимо от возраста. Знание бурятского языка для участия необязательно - достаточно просто быть влюбленным в поэзию.



Жюри будет оценивать участников по двум номинациям: перевод произведений для взрослых и перевод произведений для детей. Итоги подведут с 11 по 14 ноября этого года. Победитель и призеры конкурса получат дипломы и денежные премии. Призовой фонд составит 80 тысяч рублей.



Подробнее ознакомиться с положением конкурса, а также скачать заявку и перечень стихотворений с подстрочниками на русском языке можно на сайте Национальной библиотеки РБ.



Конкурс будет проходить под эгидой Байкальского литературного фестиваля. Организаторами выступают министерство культуры, а также министерство образования и науки республики Бурятия, Национальная библиотека республики Бурятия, республиканский центр «Бэлиг», бурятское отделение Всероссийской общественной организации «Союз переводчиков России» и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

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Фото: Номер Один