Блогер из Улан-Удэ от души спела на Первом канале

Довольно известная в определенных кругах блогер Татьяна Нежельская выступила 6 октября на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Она спела песню собственного сочинения под названием «Шибко браво»

Многим ее исполнение, как и сама артистка, пришлась, что называется, «по душе». Известно, что девушка родом из Курумканского района, но сейчас проживает в столице Бурятии.

Не всем понятное название песни девушка объясняет тем, что в ее родном селе есть много старообрядцев, имеющих очень своеобразный говор.

- Выражение «шибко браво» означает высшую степень восторга, - пояснила Татьяна Нежельская.

Фото: скриншот видео программы Андрея Малахова