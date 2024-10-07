Культура 07.10.2024 в 09:26
Блогер из Улан-Удэ от души спела на Первом канале
Татьяна Нежельская выступила на шоу Андрея Малахова
Текст: Елена Кокорина
Довольно известная в определенных кругах блогер Татьяна Нежельская выступила 6 октября на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Она спела песню собственного сочинения под названием «Шибко браво»
Многим ее исполнение, как и сама артистка, пришлась, что называется, «по душе». Известно, что девушка родом из Курумканского района, но сейчас проживает в столице Бурятии.
Не всем понятное название песни девушка объясняет тем, что в ее родном селе есть много старообрядцев, имеющих очень своеобразный говор.
- Выражение «шибко браво» означает высшую степень восторга, - пояснила Татьяна Нежельская.
Фото: скриншот видео программы Андрея Малахова
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