Культура 07.10.2024 в 09:26

Блогер из Улан-Удэ от души спела на Первом канале

Татьяна Нежельская выступила на шоу Андрея Малахова
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Блогер из Улан-Удэ от души спела на Первом канале

Довольно известная в определенных кругах блогер Татьяна Нежельская выступила 6 октября на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Она спела песню собственного сочинения под названием «Шибко браво»

Многим ее исполнение, как и сама артистка, пришлась, что называется, «по душе». Известно, что девушка родом из Курумканского района, но сейчас проживает в столице Бурятии.

Не всем понятное название песни девушка объясняет тем, что в ее родном селе есть много старообрядцев, имеющих очень своеобразный говор.

- Выражение «шибко браво» означает высшую степень восторга, - пояснила Татьяна Нежельская.

Фото: скриншот видео программы Андрея Малахова

Теги
блогер Малахов Нежельская

Все новости

Между селами в Бурятии перевернулся пьяный водитель УАЗика
07.10.2024 в 10:40
Пожилой житель Бурятии инвестировал 5 млн рублей в «крипту», нефть и золото
07.10.2024 в 10:38
В районе Бурятии задержали наркоторговца
07.10.2024 в 10:38
В Улан-Удэ иномарка врезалась в светофор
07.10.2024 в 10:25
В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП
07.10.2024 в 10:24
Реабилитационный центр в Улан-Удэ проводит бесплатные курсы по иппотерапии для детей с ОВЗ
07.10.2024 в 10:18
В Улан-Удэ бетонный завод мешал горожанам жить
07.10.2024 в 10:13
Медведицу в Бурятии заметили у Винной
07.10.2024 в 09:59
В Бурятии рыбак получил срок за патроны
07.10.2024 в 09:46
Аюр Аюрзанайн: Смысл семьи в том, чтобы продолжить свой род
07.10.2024 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Бурятии объявлен поэтический конкурс перевода с бурятского на русский язык
Призовой фонд – 80 тысяч рублей
04.10.2024 в 12:18
На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии
До оценки жюри Всероссийского конкурса допущено 207 фильмов, в том числе десять из Бурятии
03.10.2024 в 17:45
В Улан-Удэ проходит неделя китайского кино
Горожане могут посмотреть фильмы Поднебесной и посетить выставку
03.10.2024 в 12:43
В Улан-Удэ стартовали продажи билетов на оперу «Евгений Онегин»
Премьера состоится 22 и 23 ноября
03.10.2024 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru