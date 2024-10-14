Культура 14.10.2024 в 17:56

Фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND» открыл прием заявок

Финал шоукейса пройдёт 6-7 декабря в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND» открыл прием заявок

Фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND» открыл прием заявок от участников (возрастное ограничение 16+). Финал шоукейса пройдёт 6-7 декабря в Улан-Удэ.

Напомним, фестиваль «UU.SOUND» - это первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах.

Его участники смогут выступить на большой сцене, получить профессиональную обратную связь от экспертов музыкальной индустрии и участвовать в образовательной программе.

Темы мастер-классов охватят все аспекты творческой деятельности: от написания песен до их продвижения.

Заявки принимаются на сайте uusound.ru до 21 октября. Участвовать могут музыканты и группы в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Сибири или на Дальнем Востоке, исполняющие современную авторскую музыку.

Фестиваль открыт для всех музыкальных стилей.

Фестиваль организован Бурятской государственной филармонией при поддержке министерства культуры Республики Бурятия. 

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: loon.site

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