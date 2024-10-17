В Еравнинском районе открыли школу искусств

Сегодня в Еравнинском районе после капитального ремонта открылось сразу три учреждения – два дома культуры и детская школа искусств. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.









Открылось новое здание детской школы искусств в с. Сосново-Озёрское с количеством населения более 6 тыс. чел. Старое здание школы было построено в 1974 году и до сих пор не было капитального ремонта. В этом году благодаря нацпроекту «Культура» был проведен капитальный ремонт всего здания.

В школе работают три отделения: бурятское народное, художественное, хореографическое. Помимо классических направлений, упор в школе делается на национальных бурятских инструментах: чанзе, иочине, ятаге и морин-хууре. В этом году школа искусств набрала 135 детей, в ней работает 8 педагогов.

Свою новую жизнь получил дом культуры в селе Гарам, построенный Еравнинским рыбзаводом в 1965 году. В этом же здании располагается Гарамская сельская библиотека.

Еще один обновленный дом культуры открылся в улусе Хангир. Здание 1956 года было признано ветхим. После капитального ремонта клуба в нем возобновят работу вокальный кружок и секция по настольному теннису.

- Всего за пять лет в Еравнинском районе отремонтировали все 11 имеющихся клубов и сегодня завершен капремонт всех сельских домов культуры в районе. Потребность полностью закрыта! По всей республике мы сделали около 170 зданий: библиотеки, музеи, детские школы искусств. В республике отремонтировали 13 ДШИ, - резюмировал Алексей Цыденов.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова