Культура 21.10.2024 в 12:07

Русский драмтеатр приглашает жителей Бурятии на свои спектакли

Театр присоединился к Всероссийской акции «Семейная осень»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Русский драмтеатр приглашает жителей Бурятии на свои спектакли

Русский драмтеатр приглашает жителей Бурятии на свои спектакли. Театр присоединился к Всероссийской акции «Семейная осень» (возрастное ограничение 16+).

- Проект направлен на объединение разных поколений семьи в совместный досуг в выходные дни осенне-зимнего периода. Это замечательное событие приурочено к празднованию Дня отца, Дня матери и Дня многодетной семьи, а также проводится в рамках Года семьи. А также это отличная возможность провести время с семьёй, подарить себе и своим близким незабываемые моменты, - сообщили в минкульте Бурятии.

Специально ко Дню матери (отмечается 24 ноября) и Дню многодетной семьи (отмечается 21 декабря) театр имени Бестужева покажет следующие семейные спектакли:

- 1 ноября и 12 декабря «Пер Гюнт. Возвращение к себе» (16+). Режиссер Даниил Филлипович. Это актуальный, глубокий и стильный спектакль понравится любителям современного театра, полного смыслов и неожиданных режиссёрских решений. История путешествия длиною в жизнь, где главный герой мечтательный и легкомысленный Пер Гюнт в поисках счастья и великого предназначения рискует остаться ни с чем. История о материнской любви, о сыне и его метаниях.

- 8 ноября «Маленький спектакль на лоне природы» (12+) по пьесе Степана Лобозерова. Режиссер Александр Лобыгин в постановке обращается к зрителю с жизненными вопросами. Как часто, находясь под властью надуманных проблем, мы забываем о простой человечности, все усложняем, вместо того, чтобы учиться понимать и слышать друг друга.

- 23 октября мифическая фантазия «Жить или не́жить» (12+) режиссёра Надежды Разуваевой. Истории про блуждания человека между Правдой и Кривдой, про лесную нечисть и добрых хранителей, про испытания силы духа, про сохранение семейного очага.

- 12 и 13 ноября, 4 и 5 декабря «...И полетели» (0+) режиссёра Надежды Разуваевой. Волшебная история для самых маленьких зрителей происходит на полянке у домика, в котором живет Облачко. Сказка создана на основе реальной истории, которая когда-то случилась во Франции.

- 14 ноября историко-биографическая драма «Зоя» (12+) режиссёра Александра Фатеева. Спектакль посвящается подвигу 18-летней партизанки, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной Войны, Зое Космодемьянской. Это трогательная история любви между матерью и дочерью.

- 2 ноября и 7 декабря «Бременские музыканты» (0+) режиссёра Сергея Васильева. Любимая с детства история и мультфильм.

Для юных зрителей и их родителей театр делает подарок 2 ноября после показа спектакля «Бременские музыканты». В фойе театра состоится несколько мероприятий - игровая программа для детей от актеров театра, мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню матери, авторский аквагрим.

Действует Пушкинская карта.

 

Фото: Номер один

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