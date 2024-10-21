В Бурятию доставят прославившуюся чудесами святыню

В Одигитриевский собор Улан-Удэ доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Реликвия пробудет в храме в столице Бурятии с 26 по 27 октября.

Как пояснил член Общественной палаты Бурятии, иерей Улан-Удэнской и Бурятской епархии Роман Хлыбов, Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы.

- По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Святыня передавалась из поколения в поколение, а с четвёртого века находилась во Влахернском храме в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В десятом веке Пояс пресвятой Богородицы, множество раз прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре, - рассказал Хлыбов.

В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов и ей поклонились более трех миллионов паломников. К двухсотлетию Казанского кафедрального собора, которое отмечалось в 2011 году, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

- Особую надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей. Считается, что Пресвятая Богородица избавляет женщин от бесплодия и дарует им радость материнства, - добавил иерей Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Торжественная встреча святыни у стен Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоится 26 октября в 9 часов. 27 октября, в 17 часов, пройдут торжественные проводы реликвии. Богослужения возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

Фото: russianstock.ru