Культура 21.10.2024 в 17:40

В Бурятию доставят прославившуюся чудесами святыню

Пояс Пресвятой Богородицы пробудет в Одигитриевском соборе два дня
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятию доставят прославившуюся чудесами святыню

В Одигитриевский собор Улан-Удэ доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Реликвия пробудет в храме в столице Бурятии с 26 по 27 октября.

Как пояснил член Общественной палаты Бурятии, иерей Улан-Удэнской и Бурятской епархии Роман Хлыбов, Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы.

- По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Святыня передавалась из поколения в поколение, а с четвёртого века находилась во Влахернском храме в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В десятом веке Пояс пресвятой Богородицы, множество раз прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре, - рассказал Хлыбов.

В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов и ей поклонились более трех миллионов паломников. К двухсотлетию Казанского кафедрального собора, которое отмечалось в 2011 году, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

- Особую надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей. Считается, что Пресвятая Богородица избавляет женщин от бесплодия и дарует им радость материнства, - добавил иерей Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Торжественная встреча святыни у стен Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоится 26 октября в 9 часов. 27 октября, в 17 часов, пройдут торжественные проводы реликвии. Богослужения возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

Фото: russianstock.ru

Теги
Богородица храм

Все новости

Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое
21.10.2024 в 17:54
В Бурятию доставят прославившуюся чудесами святыню
21.10.2024 в 17:40
Школьники Улан-Удэ встретились с чемпионкой мира по тайскому боксу
21.10.2024 в 17:32
Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии наградили добровольца, ушедшего на СВО
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии верблюд улыбнулся в камеру иркутянке
21.10.2024 в 17:10
Рядом с православным храмом на СВО появится буддистский дуган
21.10.2024 в 16:41
У жителей Бурятии должна повыситься зарплата с 1 января 2025 года
21.10.2024 в 16:39
Мошенники взламывают аккаунты с помощью открыток и фотографий
21.10.2024 в 16:25
В Бурятии все фигуранты дела о нападении на полицейских получили сроки
21.10.2024 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В православный храм на СВО доставили Икону Георгия Победоносца
Святыня будет охранять бойцов от вражеских пуль
21.10.2024 в 15:51
Русский драмтеатр приглашает жителей Бурятии на свои спектакли
Театр присоединился к Всероссийской акции «Семейная осень»
21.10.2024 в 12:07
На федеральном канале сегодня покажут историю орудовавшего в Бурятии маньяка
Правоохранители республики помогали журналистам снимать документальный фильм
20.10.2024 в 13:50
Первый театр на воде появится на берегу Байкала в Бурятии
Документ по его возведению уже подписан
19.10.2024 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru