Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков «В мир кино»

Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков из фильмов «В мир кино» 1 декабря (возрастное ограничение 6+). Гости услышат мелодии из «Великолепного века» (16+), «Игры престолов» (18+), «Титаника» (12+) и многих других.

01 декабря в 17:30 на сцене КДЦ «Рассвет» прозвучат самые известные саундтреки из культовых фильмов, которые покорили сердца миллионов зрителей по всему миру.

- В программе концерта вас ждут волшебные мелодии из «Великолепного века», «Игры престолов», «Титаника» и многих других в исполнении Национального оркестра Бурятии. Для создания новогодней атмосферы в программе концерта также будут представлены саундтреки из советских фильмов: «Служебный роман» (6+), «Иван Васильевич меняет профессию» (12+), а также из культовых бестселлеров о Гарри Поттере (12+), - сообщили в пресс-службе театра

«В мир кино» – это не просто концерт, это живой, яркий и эмоциональный спектакль, где музыка переплетается с кинематографическими образами.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site