Культура 31.10.2024 в 13:40

Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков «В мир кино»

Гости услышат мелодии из «Великолепного века», «Игры престолов», «Титаника» и многих других
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков «В мир кино»

Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков из фильмов «В мир кино» 1 декабря (возрастное ограничение 6+). Гости услышат мелодии из «Великолепного века» (16+), «Игры престолов» (18+), «Титаника» (12+) и многих других.

01 декабря в 17:30 на сцене КДЦ «Рассвет» прозвучат самые известные саундтреки из культовых фильмов, которые покорили сердца миллионов зрителей по всему миру.

- В программе концерта вас ждут волшебные мелодии из «Великолепного века», «Игры престолов», «Титаника» и многих других в исполнении Национального оркестра Бурятии. Для создания новогодней атмосферы в программе концерта также будут представлены саундтреки из советских фильмов: «Служебный роман» (6+), «Иван Васильевич меняет профессию» (12+), а также из культовых бестселлеров о Гарри Поттере (12+), - сообщили в пресс-службе театра

«В мир кино» – это не просто концерт, это живой, яркий и эмоциональный спектакль, где музыка переплетается   с   кинематографическими   образами.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

Все новости

У приехавшего в Бурятию монгола могут отнять супердорогие часы
31.10.2024 в 13:49
Жителей Бурятии приглашают на концерт саундтреков «В мир кино»
31.10.2024 в 13:40
Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Бурятии
31.10.2024 в 12:54
Власти Улан-Удэ избавились от мусорного полигона
31.10.2024 в 12:45
Сегодня в Улан-Удэ отключат холодную воду на нескольких улицах
31.10.2024 в 12:37
Мэр Улан-Удэ встретился с делегацией из Маньчжурии
31.10.2024 в 12:32
Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии березовый гриб Чага
31.10.2024 в 12:21
Житель Бурятии получил 17 лет за сожжение женщины заживо
31.10.2024 в 12:03
В Улан-Удэ жена помешала мошенникам полностью обобрать своего мужа
31.10.2024 в 11:36
Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года
31.10.2024 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале
Юные артисты победили в номинации «Народный танец»
31.10.2024 в 10:43
День Народного единства в Улан-Удэ отметят флешмобом и концертами
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города
30.10.2024 в 17:50
В Бурятии возрождают школу для юных композиторов
Занятия в ней будут вести лучшие композиторы республики
30.10.2024 в 15:22
Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию
Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года
30.10.2024 в 09:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru