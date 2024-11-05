Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля в Амурской области
Народный ансамбль песни и танца «Ярууна» из Еравнинского района Бурятии стал лауреатом заключительного Фестиваля художественного творчества самодеятельных исполнителей национальных обществ в рамках Дня народного единства.
В гала-концерте прозвучали композиции «Еравна моя» и «Тоонто нютаг», покорившие сердца зрителей.
Мероприятие состоялось 3 ноября в Амурской Областной филармонии города Благовещенск. Ансамбль «Ярууна» оказался среди 29 лучших коллективов Дальнего Востока, прошедших отборочный тур.
- С гордостью объявляем: «Ярууна» - лауреаты Фестиваля. Поздравляем коллектив и всех, кто трудился над этим ярким выступлением! – сообщает администрация Еравнинского района.
Ансамбль «Ярууна» – народный ансамбль песни и танца РКДЦ с. Сосново-Озерское Еравнинского района создан в 1965 г. Руководитель ансамбля - Людмила Черепанова.
Фото: тг-канал администрации Еравнинского района